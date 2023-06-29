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Франция
29 июня 2023, 14:29 | Обновлено 29 июня 2023, 14:34
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0

Виейра может возглавить клуб Соболя

В услугах легендарного экс-хавбека заинтересован «Страсбург»

29 июня 2023, 14:29 | Обновлено 29 июня 2023, 14:34
147
0
Виейра может возглавить клуб Соболя
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Виейра

Легендарный в прошлом хавбек Патрик Виейра является главным претендентом на пост главного тренера «Страсбурга», за который выступает украинец Эдуард Соболь. Об этом сообщают французские СМИ.

Кроме Виейра, «Страсбург» также рассматривает кандидатуры Карела Герартаса («Юнион Сен-Жилуаз») и Филиппа Монтанье («Тулуза»). Сам Виейра остается без работы после того, как в марте был уволен из «Кристал Пэлас».

Предыдущий тренер «Кристал Пэлас» Фредерик Антонетти покинул команду в конце сезона, заняв с ней 15-е место в Лиге 1.

Напомним, недавно «Страсбург» приобрел консорциум во главе с владельцем «Челси» Тоддом Боэли.

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Патрик Виейра Страсбург
Источник L'Equipe
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