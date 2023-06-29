Ремонт «красной машины»: как меняется Бавария после слабого сезона

Прошлый сезон «Бавария» не может занести себе в актив, несмотря на чемпионский титул. У мюнхенцев было много проблем, что отражалось и на результатах, и на обстановке в команде. В конце сезона все это привело еще и к увольнениям в руководстве. Было понятно, что наблюдательный совет «рекордмайстра» ничего не оставит без внимания. У «Баварии» слишком высокая репутация, как в Германии, так и за ее пределами, чтобы просто пускать на все самотек.

Все началось, пожалуй, с увольнения Юлиана Нагельсманна. Инициаторами этого решения стали Оливер Кан и Хасан Салихамиджич. Первый занимал должность генерального директора в мюнхенском клубе, второй – спортивного директора. Функционеры, возможно, действительно хотели сделать как можно лучше. С Нагельсманном у команды не всегда были стабильные результаты, да и в раздевалке были конфликты. Другое дело, что Томас Тухель, пришедший ему на смену, не смог моментально все исправить.

Тухель возглавил «Баварию» в конце марта. Под его руководством мюнхенцы провели 12 матчей во всех турнирах: 6 побед, 2 ничьи и 4 поражения. Примечательно, что все 6 побед «рекордмайстер» одержал только в Бундеслиге. После смены тренера «Бавария» вылетела и из Кубка Германии, и из Лиги чемпионов. В обоих турнирах мюнхенцы остановились на стадии четвертьфинала. «Рекордмайстер» все же защитил титул чемпиона Германии, но все решалось на последних минутах последнего тура. Да и без помощи дортмундской «Боруссии» не обошлось.

Разумеется, такое завершение сезона никого в Мюнхене не порадовало. От полностью провального сезона «Баварию» спасли «Боруссия» и победный гол Джамала Миусиалы в матче против «Кельна» на 89-й минуте (2:1). В клубе сразу решились на перемены. Еще до последнего матча сезона Кан и Салихамиджич были уведомлены об увольнении. Правда, Хасану разрешили отпраздновать с командой чемпионство. С Оливером расставание было не таким гладким.

Функционеров уволили за скандалы, решения, которые не всегда шли на пользу клубу, и за неудачную трансферную политику в последние окна. Так, например, прошлым летом, мюнхенцы потратили на трансферном рынке 140 млн евро. В клуб пришли Садио Мане, Маттейс де Лигт, Матиас Тель и Райан Гравенберх. Из них более или менее стабильный сезон провел только де Лигт. Зимой к «рекордмайстру» присоединились Ян Зоммер, Дэйли Блинд и Жоау Канселу. Двое последних уже покинули «Баварию», следовательно, не стали серьезным усилением для команды.

Замену Кану нашли быстро. Его место занял Ян-Кристиан Дризен – теперь уже бывший заместитель председателя правления «Баварии». Ранее он работал председателем немецкого филиала крупного швейцарского банка UBS, а потом – отвечал за финансы в мюнхенском клубе. Дризен – ставленник Ули Хенесса. Замену Салихамиджичу до сих пор не нашли. Зато в клуб вернули Карла-Хайнца Румменигге. Функционер вошел в наблюдательный совет «рекордмайстра». Это очень важное решение. Во времена Румменигге «Бавария» 14 раз становилась чемпионом Германии, 10 раз выигрывала национальный Кубок и 2 раза Лигу чемпионов.

У мюнхенцев до сих пор нет спортивного директора. Дризен и президент клуба Герберт Хайнер специализируются больше на финансовых вопросах, чем на спортивных. Тем не менее «рекордмайстер» работает на трансферном рынке, и весьма успешно. Первым делом чемпионы Германии подписали полузащитника Конрада Лаймера из «РБ Лейпциг». Австриец станет хорошим дополнением к Леону Горецке и Йозуа Киммиху в центре поля. Вторым летним новичком «Баварии» стал экс-защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэл Геррейру. Польза от подписания португальца очевидна – он стал лучшим ассистентом Бундеслиги в прошлом сезоне.

Getty Images/Global Images Ukraine. Конрад Лаймер

Трансферный бюджет мюнхенского клуба на лето составляет 150 млн евро. Но «рекордмайстер» уже подписал двух игроков, ничего не потратив. И Лаймер, и Геррейру, перешли к чемпионам Германии на правах свободных агентов. Бюджет «Баварии» может еще и увеличиться за счет продажи игроков. Покинуть клуб в межсезонье могут Лерой Сане, Серж Гнабри, Марсель Забитцер, Лукас Эрнандес и Бенжамен Павар. За каждого из них можно получить приличную сумму. Впрочем, окончательный список игроков на выход должен составить Тухель.

Мюнхенцев покинули такие футбольные люди, как Салихамиджич и Кан, а во главе клуба остались финансисты. Тем не менее «рекордмайстер» работает на трансферном рынке лучше, чем в прошлом году. Чемпионы Германии стараются заранее закрывать пробелы в составе. Эрнандес хочет перейти в «ПСЖ» – ему на замену практически готов Ким Мин Чжэ из «Наполи». Сделка на 50 млн евро уже согласована. На фоне желания Павара сменить обстановку «Бавария» начала работу по трансферу защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера. Англичанин старше француза, но по качеству – лучше.

Ну и, конечно, главной трансферной целью мюнхенцев является новый нападающий. В клубе признали, что не подписывать центрфорварда на замену Роберта Левандовски было ошибкой. Согласно последней информации, приоритетным кандидатом для «рекордмайстра» является лидер «Тоттенхэма» Гарри Кейн. У чемпионов Германии есть преимущество, поскольку «шпоры» предпочитают продать своего лучшего бомбардира в клуб не из АПЛ. В СМИ фигурируют и другие имена, в частности, Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт») и Виктор Осимхен («Наполи»).

Дризен заявил, что обстановка в «Баварии» уже улучшается. Важно, что руководство работает над трансферами вместе с Тухелем. Салихамиджич не всегда принимал во внимание пожелания тренеров. Из-за этого мюнхенцы потеряли Ханса-Дитера Флика, вместе с которым выиграли требл. По этому поводу недоумевали многие, включая Штефана Эффенберга. Сейчас же все становится по-прежнему. В деле снова пара Хенесса и Румменигге. Первый поставил своего гендира, а второй вошел в наблюдательный совет клуба. Если все продолжится в том же духе, то чемпионство будет задачей минимум для «Баварии» в следующем сезоне.

Текст: meta.ua/sport