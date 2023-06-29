Турция29 июня 2023, 13:19 |
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Турецкий клуб интересуется Алексеем Кащуком
Украинский вингер может продолжить карьеру в «Трабзонспоре»
29 июня 2023, 13:19 |
388
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«Трабзонспор» проявляет интерес к вингеру сборной Украины U-21 Алексею Кащуку, который уже успел успешно проявить себя на молодежном Евро-2023. Об этом сообщают турецкие СМИ.
По их информации, приглашение Кащука – желание лично главного тренера «Трабзонспора» Ненада Бьелицы.
Напомним, сезон 2022/2023 Кащук провел в аренде в аренде в азербайджанском «Сабахе». Права на игрока принадлежат донецкому «Шахтеру».
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Комментарии 5
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та норм варіант. Турецька ліга точно не гірше теперішнього УПЛ, а навіть більш медійна. Але він і тут потрібен не менше, враховуючи що з легіонерами туго то треба повертати всіх солідних українських гравців "середньої руки" із чемпіонатів рівнем нижче і тд.
АГА ,ТАК АХМЕТОВ ЕГО И ОТДАСТ!!
Краще в Бельгію...
Трабзанспор это турецкий гранд
НО ЕМУ ЕЩЕ РАБОТАТЬ И РАБОТАТЬ,КОГДА ВЫШЕЛ НА ЗАМЕНЕ ПРОТИВ ИСПАНИИ,НЕ ОЧЕНЬ ОН ВЫГЛЯДЕЛ!
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