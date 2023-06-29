Турецкий клуб интересуется Алексеем Кащуком

«Трабзонспор» проявляет интерес к вингеру сборной Украины U-21 Алексею Кащуку, который уже успел успешно проявить себя на молодежном Евро-2023. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По их информации, приглашение Кащука – желание лично главного тренера «Трабзонспора» Ненада Бьелицы.

Напомним, сезон 2022/2023 Кащук провел в аренде в аренде в азербайджанском «Сабахе». Права на игрока принадлежат донецкому «Шахтеру».