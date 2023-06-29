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Украина. Первая лига
29 июня 2023, 13:03 |
191
0

Металлург Запорожье определился с проведением июльского сбора

Команда Микитина будет тренироваться в Моршине

29 июня 2023, 13:03 |
191
0
Металлург Запорожье определился с проведением июльского сбора
ФК Металлург Запорожье

После возвращения из отпуска перволиговый запорожский «Металлург» отправится в начале июля на сбор в Моршин, где проведет двухнедельный этап подготовки, во время которого сыграет 5 спаррингов. Первый – с «Рухом» 7 июля.

Еще остается открытым вопрос, где «Металлург» будет проводить календарные домашние поединки. Поскольку подопечные Владимира Микитина будут выступать в подгруппе Б, где их оппонентами будут команды с востока Украины, то, скорее всего, они будут принимать соперников в одной из соседних областей.

Как стало известно Sport.ua больше не будет защищать цвета «Металурга» Богдан Векляк, которого хотят видеть в своих рядах «Карпаты». Но поскольку контракт Векляка с «Металлургом» заканчивается в конце 2023 года, то львовянам придется заплатить за переход определенную компенсацию.

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Источник Sport.ua
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