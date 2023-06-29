Артем БОНДАРЕНКО: «Думаю, в 1/4 финала с Францией будет сложнее»

Полузащитник молодежной сборной Украины Артем Бондаренко поделился мыслями относительно выхода команды в плей-офф чемпионата Европы U-21.

«Руслан Ротань прежде всего поздравил нас с выходом из группы. Его основной посыл касался того, что мы способны играть в хороший футбол с хорошим результатом. Ничья со сборной Испании добавляет нам такой уверенности, мы даже могли выигрывать. Это хороший результат нашей работы.

Теперь немножко отдохнем, перезагрузимся. Четвертьфинал – это как совсем другой турнир, игра на выбывание, больше психологического давления. Думаю, будет сложнее», – сказал Бондаренко.

Четвертьфинальный поединок Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июля, на «Клуж-Арене» в городе Клуж-Напока (начало – в 22.00 по киевскому времени).