ATP29 июня 2023, 21:42 |
101
0
Известны пары полуфиналистов на травяном турнире АТР на Мальорке
В четверке сильнейших представлены три части света
29 июня 2023, 21:42 |
101
0
29 июня состоялись матчи 1/4 финала на травяном турнире серии АТР 250 на Мальорке (Испания).
В четверке сильнейших оказался лишь один сеяный теннисист.
АТР 250 Мальорка. 1/4 финала
Верхняя часть турнирной сетки
Янник Ханфманн – Фелисиано Лопес – 6:2, 6:4
Адриан Маннарино [4] – Корентен Муте – 7:5, 6:2
Нижняя часть турнирной сетки
Кристофер Юбэнкс – Артур Риндеркнех – 7:6(5), 7:6(4)
Ллойд Харрис – Павел Котов – 7:5, 6:2
АТР 250 Мальорка. Пары 1/2 финала
Янник Ханфманн – Адриан Маннарино [4]
Кристофер Юбэнкс – Ллойд Харрис
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июня 2023, 16:57 7
Награда досталась голкиперу «Шахтера»
Футбол | 28 июня 2023, 23:59 37
Украина проведет четвертьфинал с Францией 2 июля в Клуж-Напоке
Другие виды | 29.06.2023, 05:45
Теннис | 28.06.2023, 23:12
Футбол | 29.06.2023, 13:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
27.06.2023, 16:30 101
27.06.2023, 23:37 102
27.06.2023, 20:23 8
27.06.2023, 21:15 24
28.06.2023, 17:22 17
28.06.2023, 17:11
28.06.2023, 16:49