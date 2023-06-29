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ATP
29 июня 2023, 21:42 |
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Известны пары полуфиналистов на травяном турнире АТР на Мальорке

В четверке сильнейших представлены три части света

29 июня 2023, 21:42 |
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Известны пары полуфиналистов на травяном турнире АТР на Мальорке
Getty Images/Global Images Ukraine. Адриан Маннарино

29 июня состоялись матчи 1/4 финала на травяном турнире серии АТР 250 на Мальорке (Испания).

В четверке сильнейших оказался лишь один сеяный теннисист.

АТР 250 Мальорка. 1/4 финала

Верхняя часть турнирной сетки

Янник Ханфманн – Фелисиано Лопес – 6:2, 6:4
Адриан Маннарино [4] – Корентен Муте – 7:5, 6:2

Нижняя часть турнирной сетки

Кристофер Юбэнкс – Артур Риндеркнех – 7:6(5), 7:6(4)
Ллойд Харрис – Павел Котов – 7:5, 6:2

АТР 250 Мальорка. Пары 1/2 финала

Янник Ханфманн – Адриан Маннарино [4]
Кристофер Юбэнкс – Ллойд Харрис

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Фелисиано Лопес Адриан Маннарино ATP Мальорка Корентен Муте Янник Ханфманн Ллойд Харрис Павел Котов Артур Риндеркнех Кристофер Юбенкс
Источник Sport.ua
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