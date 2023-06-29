Сильвен РИПОЛЛЬ: «Игра против Украины в Клуже – это преимущество для нас»

Главный тренер молодежной сборной Франции Сильвен Риполль поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2023 против команды Украины U-21.

«Это преимущество для нас. Нам здесь нравится, сейчас это наш второй дом. У нас есть три дня на восстановление. У Украины будет четыре, но мы будем играть на уже знакомом для нас стадионе», - сказал Риполль.

Матч Украина U21 – Франция U21 состоится в воскресенье, 2 июля.