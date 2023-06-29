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Молодежные турниры
29 июня 2023, 11:19 | Обновлено 29 июня 2023, 11:30
661
2

Сильвен РИПОЛЛЬ: «Игра против Украины в Клуже – это преимущество для нас»

Наставник сборной Франции U-21 – о предстоящем четвертьфинале Евро-2023

29 июня 2023, 11:19 | Обновлено 29 июня 2023, 11:30
661
2
Сильвен РИПОЛЛЬ: «Игра против Украины в Клуже – это преимущество для нас»
Федерация футбола Франции. Сильвен Риполль

Главный тренер молодежной сборной Франции Сильвен Риполль поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2023 против команды Украины U-21.

«Это преимущество для нас. Нам здесь нравится, сейчас это наш второй дом. У нас есть три дня на восстановление. У Украины будет четыре, но мы будем играть на уже знакомом для нас стадионе», - сказал Риполль.

Матч Украина U21 – Франция U21 состоится в воскресенье, 2 июля.

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Источник УЕФА
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potemkin78
если сами не начнём чудить то будет неплохое противостояние
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+1
Vitason
Долбаный Сирота!! 
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-4
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