Украина. Премьер лига29 июня 2023, 11:02 |
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Ротань хочет переманить в Александрию двух игроков молодежной сборной
Это Александр Назаренко из «Днепра-1» и Дмитрий Топалов из «Шахтера»
29 июня 2023, 11:02 |
1707
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Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань хочет пригласить в команду Александра Назаренко из СК «Днепр-1» и Дмитрия Топалова из «Шахтера». Обоих Ротань хорошо знает по совместной работе в молодежной сборной Украины.
Назаренко в прошлом сезоне провел 31 матч, оформив гол и 4 ассиста. Контракт вингера с СК «Днепр-1» рассчитан только до конца года.
Топалов сыграл в прошлом сезоне 13 матчей и забил один гол. Его судьба в «Шахтере» определится после первых сборов с новым тренером.
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Топалов туповатый бегунок типа Кабаева.