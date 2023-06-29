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  4. Ротань хочет переманить в Александрию двух игроков молодежной сборной
Украина. Премьер лига
29 июня 2023, 11:02 |
1707
4

Ротань хочет переманить в Александрию двух игроков молодежной сборной

Это Александр Назаренко из «Днепра-1» и Дмитрий Топалов из «Шахтера»

29 июня 2023, 11:02 |
1707
4
Ротань хочет переманить в Александрию двух игроков молодежной сборной
СК Днепр-1. Александр Назаренко

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань хочет пригласить в команду Александра Назаренко из СК «Днепр-1» и Дмитрия Топалова из «Шахтера». Обоих Ротань хорошо знает по совместной работе в молодежной сборной Украины.

Назаренко в прошлом сезоне провел 31 матч, оформив гол и 4 ассиста. Контракт вингера с СК «Днепр-1» рассчитан только до конца года.

Топалов сыграл в прошлом сезоне 13 матчей и забил один гол. Его судьба в «Шахтере» определится после первых сборов с новым тренером.

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Александр Назаренко Руслан Ротань Дмитрий Топалов
Источник Футбол 24
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Комментарии 4
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DK1961
Назаренко сейчас никто не отпустит - Днепр-1 играет в квалифай ЛЧ. А насчет Топалова - это типа прикол?
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+2
zhyr
Перейти з другої команди (яка ще й буде грати в ЛЧ) в шосту?
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+1
Gargantua
по молодежке он знал Кулакова. При чем тут Топалов?
Топалов туповатый бегунок типа Кабаева.
Ответить
0
romanchik.8409
Топалову уже 46 лет... Какая молодежка 
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-1
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