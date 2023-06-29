Ротань хочет переманить в Александрию двух игроков молодежной сборной

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань хочет пригласить в команду Александра Назаренко из СК «Днепр-1» и Дмитрия Топалова из «Шахтера». Обоих Ротань хорошо знает по совместной работе в молодежной сборной Украины.

Назаренко в прошлом сезоне провел 31 матч, оформив гол и 4 ассиста. Контракт вингера с СК «Днепр-1» рассчитан только до конца года.

Топалов сыграл в прошлом сезоне 13 матчей и забил один гол. Его судьба в «Шахтере» определится после первых сборов с новым тренером.