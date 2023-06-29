Ига СВЁНТЕК: «Стало легче превращать мою грунтовую игру в более травяную»

Первая ракетка мира Ига Свёнтек прокомментировала дебютный выход в четвертьфинал на травяном турнире.

«С каждым годом мне легче превращать мою грунтовую игру в более травяную. Думаю, это придет с опытом.

Сейчас у меня тренер, который работал с игроками, хорошо выступавшими на траве, – как Ага Радванска. Так что я очень положительно настроена на будущее на траве», – сказала Свёнтек.

Отметим, что полька пробилась в восьмерку лучших на соревнованиях WTA 250 в Бад-Хомбурге (Германия). В 1/4 финала она сыграет с Анной Блинковой.