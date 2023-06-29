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Италия
29 июня 2023, 10:40 | Обновлено 29 июня 2023, 10:47
319
0

Забитцер может перейти в Рому

Руководство «волков» рассчитывает арендовать 29-летнего австрийца на следующий сезон

29 июня 2023, 10:40 | Обновлено 29 июня 2023, 10:47
319
0
Забитцер может перейти в Рому
Getty Images/Global Images Ukraine

Австрийский полузащитник Марсель Забитцер может уйти из мюнхенской «Баварии» в нынешнее трансферное окно.

В подписании игрока заинтересована «Рома». Руководство «волков» рассчитывает арендовать Забитцера на следующий сезон.

Вторую половину прошлого сезона 29-летний австриец провел в составе «Манчестер Юнайтед». Он принял участие в 11 поединках, в которых отметился одним забитым мячом.

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Источник Bayern & Germany
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