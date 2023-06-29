Забитцер может перейти в Рому

Австрийский полузащитник Марсель Забитцер может уйти из мюнхенской «Баварии» в нынешнее трансферное окно.

В подписании игрока заинтересована «Рома». Руководство «волков» рассчитывает арендовать Забитцера на следующий сезон.

Вторую половину прошлого сезона 29-летний австриец провел в составе «Манчестер Юнайтед». Он принял участие в 11 поединках, в которых отметился одним забитым мячом.