Италия29 июня 2023, 10:40 | Обновлено 29 июня 2023, 10:47
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Забитцер может перейти в Рому
Руководство «волков» рассчитывает арендовать 29-летнего австрийца на следующий сезон
29 июня 2023, 10:40 | Обновлено 29 июня 2023, 10:47
319
0
Австрийский полузащитник Марсель Забитцер может уйти из мюнхенской «Баварии» в нынешнее трансферное окно.
В подписании игрока заинтересована «Рома». Руководство «волков» рассчитывает арендовать Забитцера на следующий сезон.
Вторую половину прошлого сезона 29-летний австриец провел в составе «Манчестер Юнайтед». Он принял участие в 11 поединках, в которых отметился одним забитым мячом.
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