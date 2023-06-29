Виктория усилится четырьмя игроками Нефтяника

«Виктория» может усилиться четырьмя футболистами аматорского «Нефтяника».

Новыми игроками команды могут стать голкипер Денис Старченко, защитник Ярослав Плечий, полузащитник Максим Чеглов и нападающий Вадим Шаврин.

Новым главным тренером «Виктории» должен стать Анатолий Бессмертный.

Напомним, сумская команда возвращается на профессиональный уровень и выступит в Первой лиге в сезоне-2023/24. Предыдущий розыгрыш «Виктория» пропустила из-за масштабной российской агрессии.

Новый сезон Первой лиги начнется 28 июля. «Виктория» будет выступать в группе Б.