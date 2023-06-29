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Украина. Первая лига
29 июня 2023, 10:28 |
51
0

Виктория усилится четырьмя игроками Нефтяника

Команда сыграет в Первой лиге в сезоне 2023/24

29 июня 2023, 10:28 |
51
0
Виктория усилится четырьмя игроками Нефтяника
ФК Виктория Николаевка

«Виктория» может усилиться четырьмя футболистами аматорского «Нефтяника».

Новыми игроками команды могут стать голкипер Денис Старченко, защитник Ярослав Плечий, полузащитник Максим Чеглов и нападающий Вадим Шаврин.

Новым главным тренером «Виктории» должен стать Анатолий Бессмертный.

Напомним, сумская команда возвращается на профессиональный уровень и выступит в Первой лиге в сезоне-2023/24. Предыдущий розыгрыш «Виктория» пропустила из-за масштабной российской агрессии.

Новый сезон Первой лиги начнется 28 июля. «Виктория» будет выступать в группе Б.

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Виктория Николаевка Первая лига Украины Нефтяник-Укрнефть
Источник Sportarena
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