Италия29 июня 2023, 08:59 | Обновлено 29 июня 2023, 09:12
469
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ФОТО. Стала известна гостевая форма Ювентуса на следующий сезон
В комплект игровой экипировки «Старой синьоры» вернется розовый цвет
29 июня 2023, 08:59 | Обновлено 29 июня 2023, 09:12
469
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В сети появились снимки новой гостевой формы туринского «Ювентуса» на следующий сезон.
В данный комплект игровой экипировки «старой синьоры» вернётся розовый цвет. Всего же на форме будет представлено четыре цвета: белый, черный, серый и розовый.
Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Италии «Ювентус» финишировал лишь на седьмом месте в турнирной таблице.
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