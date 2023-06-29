Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Стала известна гостевая форма Ювентуса на следующий сезон
Италия
29 июня 2023, 08:59 | Обновлено 29 июня 2023, 09:12
469
1

ФОТО. Стала известна гостевая форма Ювентуса на следующий сезон

В комплект игровой экипировки «Старой синьоры» вернется розовый цвет

29 июня 2023, 08:59 | Обновлено 29 июня 2023, 09:12
469
1
ФОТО. Стала известна гостевая форма Ювентуса на следующий сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

В сети появились снимки новой гостевой формы туринского «Ювентуса» на следующий сезон.

В данный комплект игровой экипировки «старой синьоры» вернётся розовый цвет. Всего же на форме будет представлено четыре цвета: белый, черный, серый и розовый.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Италии «Ювентус» финишировал лишь на седьмом месте в турнирной таблице.

По теме:
Ювентус готов продать Погба летом
Ювентус подпишет сына Джорджа Веа
ФОТО. Ребров замечен на стадионе в Бухаресте перед матчем молодежки Украины
фото Ювентус игровая форма
Источник Footyheadlines
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
Футбол | 28 июня 2023, 23:59 22
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21

Украина проведет четвертьфинал с Францией 2 июля в Клуж-Напоке

Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Футбол | 28 июня 2023, 23:40 6
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21
Франция разгромила Швейцарию, Италия проиграла и выбыла из Евро-2023 U-21

Именно Франция будет соперником Украины в четвертьфинале

Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
Футбол | 28.06.2023, 19:17
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
Бекхэм прокомментировал назначение Мартино в Интер Майами
Футбол | 29.06.2023, 05:23
Бекхэм прокомментировал назначение Мартино в Интер Майами
Бекхэм прокомментировал назначение Мартино в Интер Майами
Луческу определился с кадрами. Кто поедет на сборы Динамо в Австрии?
Футбол | 28.06.2023, 22:55
Луческу определился с кадрами. Кто поедет на сборы Динамо в Австрии?
Луческу определился с кадрами. Кто поедет на сборы Динамо в Австрии?
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sashko57
Верните нормальную форму и вернется результат.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
Ястремская обыграла россиянку и вышла в финал квалификации Уимблдона 2023
28.06.2023, 20:59 9
Теннис
Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства
Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства
28.06.2023, 13:45 9
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
27.06.2023, 16:30 118
Футбол
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
27.06.2023, 11:05 2
Футбол
Медальный зачет Европейских игр. Украина приблизилась к двум лидерам
Медальный зачет Европейских игр. Украина приблизилась к двум лидерам
28.06.2023, 00:15 1
Другие виды
ВИДЕО. Гвоздик обратился к украинским военным
ВИДЕО. Гвоздик обратился к украинским военным
28.06.2023, 16:59
Бокс
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
29.06.2023, 05:45 1
Другие виды
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
27.06.2023, 23:37 104
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем