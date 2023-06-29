ФОТО. Стала известна гостевая форма Ювентуса на следующий сезон

В сети появились снимки новой гостевой формы туринского «Ювентуса» на следующий сезон.

В данный комплект игровой экипировки «старой синьоры» вернётся розовый цвет. Всего же на форме будет представлено четыре цвета: белый, черный, серый и розовый.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионата Италии «Ювентус» финишировал лишь на седьмом месте в турнирной таблице.