Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ярмоленко ничего решать не будет. Просто будет числиться»

Экс-форвард «Динамо» и сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко скептически относится к перспективе назначения Андрея Ярмоленко на должность спортивного директора «бело-синих».

«Видимо, Буряка [Леонида] уже скоро будут убирать через пару лет. Правда, Андрея еще не «просветили», что футболистов покупает в Динамо Игорь Михайлович [Суркис].

Ничего Ярмоленко там решать не будет. Просто будет числиться. До Мирчи Луческу в Динамо назначали свадебных генералов, никто не мог себе позволить взять игрока, который не понравился Суркису. За два года может многое измениться», - заявил Леоненко.