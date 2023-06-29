Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ярмоленко ничего решать не будет. Просто будет числиться»
Украина. Премьер лига
29 июня 2023, 08:20 | Обновлено 29 июня 2023, 08:39
434
2

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ярмоленко ничего решать не будет. Просто будет числиться»

Футбольный эксперт раскритиковал будущую должность Ярмоленко в «Динамо»

29 июня 2023, 08:20 | Обновлено 29 июня 2023, 08:39
434
2
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ярмоленко ничего решать не будет. Просто будет числиться»
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Экс-форвард «Динамо» и сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Виктор Леоненко скептически относится к перспективе назначения Андрея Ярмоленко на должность спортивного директора «бело-синих».

«Видимо, Буряка [Леонида] уже скоро будут убирать через пару лет. Правда, Андрея еще не «просветили», что футболистов покупает в Динамо Игорь Михайлович [Суркис].

Ничего Ярмоленко там решать не будет. Просто будет числиться. До Мирчи Луческу в Динамо назначали свадебных генералов, никто не мог себе позволить взять игрока, который не понравился Суркису. За два года может многое измениться», - заявил Леоненко.

По теме:
Луческу определился с кадрами. Кто поедет на сборы Динамо в Австрии?
Источник: 2 легионера Динамо не приедут на сбор в Австрии и уйдут в аренду
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Вижу только плюсы в переходе Ярмоленко»
Виктор Леоненко Динамо Киев Андрей Ярмоленко Леонид Буряк
Источник FanDay
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо дисквалифицирован на 10 игр Серии A за свои слова. Что он сказал?
Футбол | 29 июня 2023, 01:00 0
Моуриньо дисквалифицирован на 10 игр Серии A за свои слова. Что он сказал?
Моуриньо дисквалифицирован на 10 игр Серии A за свои слова. Что он сказал?

Ранее УЕФА дисквалифицировал наставника «Ромы» на 4 матча в еврокубках

Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства
Футбол | 28 июня 2023, 13:45 9
Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства
Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства

У «горняков» было несколько возможностей неплохо заработать на израильтянине, но…

С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
Футбол | 28.06.2023, 23:59
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
С кем сыграет Украина? Определены пары 1/4 финала Евро-2023 U-21
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Футбол | 28.06.2023, 21:10
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Англия выбила из борьбы Германию. Определены две пары 1/4 финала Евро U-21
Бекхэм прокомментировал назначение Мартино в Интер Майами
Футбол | 29.06.2023, 05:23
Бекхэм прокомментировал назначение Мартино в Интер Майами
Бекхэм прокомментировал назначение Мартино в Интер Майами
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
От якби Вітька вернули в Динамо, то він би..., а всі інші, то фігня 😁
Ответить
+1
Выталкиватель парашутистов
Это и ежу понятно, что Ярмоленко будет просто иконой  Динамо.Пусть хоть так, может этим он как-то поможет Динамо.....
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
27.06.2023, 16:30 118
Футбол
Еще один шанс на золото. Хижняк завоевал олимпийскую лицензию
Еще один шанс на золото. Хижняк завоевал олимпийскую лицензию
28.06.2023, 17:22 13
Бокс
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
27.06.2023, 21:15 21
Футбол
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Женская сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
28.06.2023, 21:03 8
Волейбол
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
Заняли второе место в группе. Украина U-21 не удержала победу над Испанией
27.06.2023, 23:37 104
Футбол
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
27.06.2023, 11:05 2
Футбол
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
Украина вышла на второе место в медальном зачете ЕИ-2023. Италия близко
29.06.2023, 05:45 1
Другие виды
Медальный зачет Европейских игр. Украина приблизилась к двум лидерам
Медальный зачет Европейских игр. Украина приблизилась к двум лидерам
28.06.2023, 00:15 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем