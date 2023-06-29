Нива Бузовая может подписать форварда Оболони

Нападающий «Оболони» Александр Батальский может стать игроком новичка Первой лиги – «Нивы» (Бузовая).

Батальский присоединился к «Оболони» летом 2019 года. В минувшем сезоне 36-летний форвард забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 16 матчах в Первой лиге.

«Нива» стала чемпионом Второй лиги-2022/23, оформив выход в Первую лигу. К следующему сезону команда готовится под руководством нового главного тренера Игоря Жабченко.

«Оболонь» заняла второе место в «чемпионской» группе Первой лиги и в новом сезоне выступит в элитном дивизионе чемпионата Украины.