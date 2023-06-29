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Украина. Первая лига
29 июня 2023, 07:19 | Обновлено 29 июня 2023, 07:33
374
0

Нива Бузовая может подписать форварда Оболони

36-летний Александр Батальский забил шесть мячей в прошедшем сезоне

29 июня 2023, 07:19 | Обновлено 29 июня 2023, 07:33
374
0
Нива Бузовая может подписать форварда Оболони
ФК Оболонь. Александр Батальский

Нападающий «Оболони» Александр Батальский может стать игроком новичка Первой лиги – «Нивы» (Бузовая).

Батальский присоединился к «Оболони» летом 2019 года. В минувшем сезоне 36-летний форвард забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу в 16 матчах в Первой лиге.

«Нива» стала чемпионом Второй лиги-2022/23, оформив выход в Первую лигу. К следующему сезону команда готовится под руководством нового главного тренера Игоря Жабченко.

«Оболонь» заняла второе место в «чемпионской» группе Первой лиги и в новом сезоне выступит в элитном дивизионе чемпионата Украины.

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Источник Sportarena
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