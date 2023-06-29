Источник: Черноморец подписал голкипера из Ингульца

Одесский «Черноморец» после подписания Алексея Шевченко заключил долгосрочный контракт с еще одним вратарем.

По информации ТаТоТаке, игроком одесского клуба стал 25-летний голкипер Олег Билык, выступавший в прошлом сезоне за «Александрию» и «Ингулец».

Кроме того, на просмотре в команде Романа Григорчука находятся два полевых футболиста: 27-летний экс-хавбек «Львова» Максим Грисе, а также его ровесник – нападающий «Металлиста» Богдан Бойчук.