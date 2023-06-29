Украина. Премьер лига29 июня 2023, 06:36 | Обновлено 29 июня 2023, 06:48
588
0
Источник: Черноморец подписал голкипера из Ингульца
Олег Билык будет играть за моряков, на просмотре – Максим Грисьо, Богдан Бойчук
29 июня 2023, 06:36 | Обновлено 29 июня 2023, 06:48
588
0
Одесский «Черноморец» после подписания Алексея Шевченко заключил долгосрочный контракт с еще одним вратарем.
По информации ТаТоТаке, игроком одесского клуба стал 25-летний голкипер Олег Билык, выступавший в прошлом сезоне за «Александрию» и «Ингулец».
Кроме того, на просмотре в команде Романа Григорчука находятся два полевых футболиста: 27-летний экс-хавбек «Львова» Максим Грисе, а также его ровесник – нападающий «Металлиста» Богдан Бойчук.
Читайте также:Голкипер Шахтера перейдет свободным агентом в Черноморец
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 28 июня 2023, 13:45 9
У «горняков» было несколько возможностей неплохо заработать на израильтянине, но…
Футбол | 29 июня 2023, 00:41 1
Аргентинский специалист Херардо Мартино возглавил клуб MLS из Флориды
Футбол | 28.06.2023, 09:00
Футбол | 28.06.2023, 20:39
Футбол | 28.06.2023, 22:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
27.06.2023, 00:15 42
28.06.2023, 00:55 16
28.06.2023, 21:10 12
28.06.2023, 21:03 8
27.06.2023, 11:05 2
28.06.2023, 20:59 9
27.06.2023, 20:23 8
28.06.2023, 16:49