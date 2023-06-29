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Украина. Премьер лига
29 июня 2023, 06:36 | Обновлено 29 июня 2023, 06:48
588
0

Источник: Черноморец подписал голкипера из Ингульца

Олег Билык будет играть за моряков, на просмотре – Максим Грисьо, Богдан Бойчук

29 июня 2023, 06:36 | Обновлено 29 июня 2023, 06:48
588
0
Источник: Черноморец подписал голкипера из Ингульца
ФК Ворскла. Олег Билык

Одесский «Черноморец» после подписания Алексея Шевченко заключил долгосрочный контракт с еще одним вратарем.

По информации ТаТоТаке, игроком одесского клуба стал 25-летний голкипер Олег Билык, выступавший в прошлом сезоне за «Александрию» и «Ингулец».

Кроме того, на просмотре в команде Романа Григорчука находятся два полевых футболиста: 27-летний экс-хавбек «Львова» Максим Грисе, а также его ровесник – нападающий «Металлиста» Богдан Бойчук.

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Черноморец Одесса Алексей Шевченко ТаТоТаке трансферы трансферы УПЛ Ингулец Олег Билык Александрия Максим Грисьо Богдан Бойчук просмотр игроков Львов Металлист Харьков
Источник ТаТоТаке
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