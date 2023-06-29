Барселона предоставила Ла Лиге финансовые гарантии

«Барселона» смогла предоставить Ла Лиге финансовые гарантии на сумму в 6,67 млн евро.

Это дало «блаугране» возможность зарегистрировать после 1 июля таких игроков как Гави, Рональд Араухо, Маркос Алонсо, Серджи Роберто и Иньяки Пенья.

Каталонцы ранее превысила лимит расходов на 6 млн евро. Исходя из этого, для регистрации контрактов игроков клубу необходимо было предоставить гарантии.

В среду, 28 июня, совет директоров «Барселоны» согласился предоставить Ла Лиге гарантии на реализацию плана жизнеспособности, одобренного 6 июня. Гарантии будут действительны до конца сезона-2023/2024.