Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Барселона предоставила Ла Лиге финансовые гарантии
Испания
29 июня 2023, 04:40 |
129
0

Барселона предоставила Ла Лиге финансовые гарантии

Каталонцы смогут зарегистрировать игроков

29 июня 2023, 04:40 |
129
0
Барселона предоставила Ла Лиге финансовые гарантии
ФК Барселона

«Барселона» смогла предоставить Ла Лиге финансовые гарантии на сумму в 6,67 млн евро.

Это дало «блаугране» возможность зарегистрировать после 1 июля таких игроков как Гави, Рональд Араухо, Маркос Алонсо, Серджи Роберто и Иньяки Пенья.

Каталонцы ранее превысила лимит расходов на 6 млн евро. Исходя из этого, для регистрации контрактов игроков клубу необходимо было предоставить гарантии.

В среду, 28 июня, совет директоров «Барселоны» согласился предоставить Ла Лиге гарантии на реализацию плана жизнеспособности, одобренного 6 июня. Гарантии будут действительны до конца сезона-2023/2024.

По теме:
Хочет домой. Назван приоритетный новый клуб Серхио Рамоса
Барселоне нужен Брозович. И нужны деньги
Игрок Шахтера пострадал от расизма в Испании
Ла Лига Барселона чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Барселона
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Он ударил меня по руке! Нещерет прокомментировал скандальный эпизод
Футбол | 28 июня 2023, 09:39 1
Он ударил меня по руке! Нещерет прокомментировал скандальный эпизод
Он ударил меня по руке! Нещерет прокомментировал скандальный эпизод

Голкипер выпустил мяч из рук, испанец забил гол, но судья его не засчитал

Моуриньо дисквалифицирован на 10 игр Серии A за свои слова. Что он сказал?
Футбол | 29 июня 2023, 01:00 0
Моуриньо дисквалифицирован на 10 игр Серии A за свои слова. Что он сказал?
Моуриньо дисквалифицирован на 10 игр Серии A за свои слова. Что он сказал?

Ранее УЕФА дисквалифицировал наставника «Ромы» на 4 матча в еврокубках

Иван ГЕЦКО: «В матче Испания – Украина был чисто детский футбол»
Футбол | 28.06.2023, 10:36
Иван ГЕЦКО: «В матче Испания – Украина был чисто детский футбол»
Иван ГЕЦКО: «В матче Испания – Украина был чисто детский футбол»
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
Футбол | 28.06.2023, 20:18
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
Кейс Мудрика не повторится. УЕФА ограничил амортизацию трансферов 5 годами
Источник: 2 легионера Динамо не приедут на сбор в Австрии и уйдут в аренду
Футбол | 28.06.2023, 22:35
Источник: 2 легионера Динамо не приедут на сбор в Австрии и уйдут в аренду
Источник: 2 легионера Динамо не приедут на сбор в Австрии и уйдут в аренду
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
28.06.2023, 00:55 16
Футбол
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
27.06.2023, 23:59 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
27.06.2023, 16:30 118
Футбол
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
27.06.2023, 20:02 12
Теннис
Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
27.06.2023, 07:20
Теннис
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
Ольга Харлан выиграла золото Европейских игр в фехтовании на саблях
27.06.2023, 20:23 8
Другие виды
Еще один шанс на золото. Хижняк завоевал олимпийскую лицензию
Еще один шанс на золото. Хижняк завоевал олимпийскую лицензию
28.06.2023, 17:22 12
Бокс
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
27.06.2023, 00:15 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем