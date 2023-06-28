Без Калининой. Кто сыграет в четвертьфиналах на турнире WTA 500 в Истборне?
Каролин Гарсия продолжает выступления на соревнованиях
28 июня состоялись матчи 1/8 финала на травяном турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания).
Вторая сеяная турнира Каролин Гарсия на своем пути в четвертьфинал обыграла Мэдисон Бренгл и Анну Богдан.
Первая ракетка Украины Ангелина Калинина завершила выступления еще в первом раунде соревнований, проиграв Дарье Касаткиной.
WTA 500 Истборн. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Сю Ван [Q] – Мэдисон Киз – 2:6, 6:7 (3:7)
Петра Мартич – Беатрис Хаддад Майя [8] – 6:4, 3:2, RET., Хаддад Майя
Джессика Пегула [3] – Камила Осорио – 6:2, 1:6, 6:3
Джоди Беррейдж – Кори Гауфф [5] – 1:6, 1:6
Нижняя часть сетки
Алена Остапенко – Хэрриет Дарт – 6:3, 6:4
Камила Джорджи – Онс Жабер [4] – 6:3, 6:2
Дарья Касаткина [9] – Каролина Плишкова – 3:6, 6:3, 6:3
Анна Богдан – Каролин Гарсия [2]
WTA 500 Истборн. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Мэдисон Киз – Петра Мартич
Джессика Пегула [3] – Кори Гауфф [5]
Нижняя часть сетки
Алена Остапенко – Камилла Джорджи
Дарья Касаткина [9] – Кори Гауфф [5]
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