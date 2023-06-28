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  4. Без Калининой. Кто сыграет в четвертьфиналах на турнире WTA 500 в Истборне?
WTA
28 июня 2023, 23:57 |
209
0

Без Калининой. Кто сыграет в четвертьфиналах на турнире WTA 500 в Истборне?

Каролин Гарсия продолжает выступления на соревнованиях

28 июня 2023, 23:57 |
209
0
Без Калининой. Кто сыграет в четвертьфиналах на турнире WTA 500 в Истборне?
Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия

28 июня состоялись матчи 1/8 финала на травяном турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания).

Вторая сеяная турнира Каролин Гарсия на своем пути в четвертьфинал обыграла Мэдисон Бренгл и Анну Богдан.

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина завершила выступления еще в первом раунде соревнований, проиграв Дарье Касаткиной.

WTA 500 Истборн. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Сю Ван [Q] – Мэдисон Киз – 2:6, 6:7 (3:7)
Петра Мартич – Беатрис Хаддад Майя [8] – 6:4, 3:2, RET., Хаддад Майя
Джессика Пегула [3] – Камила Осорио – 6:2, 1:6, 6:3
Джоди Беррейдж – Кори Гауфф [5] – 1:6, 1:6

Нижняя часть сетки

Алена Остапенко – Хэрриет Дарт – 6:3, 6:4
Камила Джорджи – Онс Жабер [4] – 6:3, 6:2
Дарья Касаткина [9] – Каролина Плишкова – 3:6, 6:3, 6:3
Анна Богдан – Каролин Гарсия [2]

WTA 500 Истборн. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Мэдисон Киз – Петра Мартич
Джессика Пегула [3] – Кори Гауфф [5]

Нижняя часть сетки

Алена Остапенко – Камилла Джорджи
Дарья Касаткина [9] – Кори Гауфф [5]

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WTA Истборн Сю Ван Мэдисон Киз Петра Мартич Беатрис Хаддад Майя Джессика Пегула Камила Осорио Джоди Баррейдж Кори Гауфф Алена Остапенко Хэрриет Дарт Камила Джорджи Онс Жабер Дарья Касаткина Каролина Плишкова Ана Богдан Каролин Гарсия Ангелина Калинина
Источник Sport.ua
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