Четвертьфиналисты турнира на Мальорке: без Циципаса, но с ветераном Лопесом
В Испании остался только один сеяный игрок – Адриан Маннарино
27 и 28 июня состоялись матчи 1/8 финала на травяном турнире серии АТР 250 на Мальорке (Испания).
Первый сеяный соревнований Стефанос Циципас в трех сетах проиграл Яннику Ханфманну.
41-летний испанец Фелисиано Лопес, который проводит последний сезон в карьере, обыграл Джордана Томпсона.
В четвертьфиналах турнира сыграет только один сеяный игрок – Адриан Маннарино (4).
АТР 250 Мальорка. 1/8 финала
Верхняя часть турнирной сетки
Стефанос Циципас [1] – Янник Ханфманн – 4:6, 6:3, 2:6
Фелисиано Лопес – Джордан Томпсон – 7:6 (8:6), 1:6, 6:3
Адриан Маннарино [4] – Гвидо Пелья – 3:6, 7:6 (7:5), 6:3
Корентен Муте – Роберто Карбальес Баэна [8] – 6:3, 7:6 (7:4)
Нижняя часть турнирной сетки
Артур Риндеркнех – Констан Лестьенн – 6:3, 6:2
Кристофер Юбенкс – Бен Шелтон [3] – 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:2)
Ллойд Харрис – Роман Сафиуллин – 7:6 (7:5), 6:3
Павел Котов – Алехандро Давидович Фокина [2] – 2:6, 6:3, 6:4
АТР 250 Мальорка. Пары 1/4 финала
Верхняя часть турнирной сетки
Янник Ханфманн – Фелисиано Лопес
Адриан Маннарино [4] – Корентен Муте
Нижняя часть турнирной сетки
Артур Риндеркнех – Кристофер Юбэнкс
Ллойд Харрис – Павел Котов
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