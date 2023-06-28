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ATP
28 июня 2023, 22:49 | Обновлено 28 июня 2023, 23:00
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Четвертьфиналисты турнира на Мальорке: без Циципаса, но с ветераном Лопесом

В Испании остался только один сеяный игрок – Адриан Маннарино

28 июня 2023, 22:49 | Обновлено 28 июня 2023, 23:00
55
0
Четвертьфиналисты турнира на Мальорке: без Циципаса, но с ветераном Лопесом
Getty Images/Global Images Ukraine. Фелисиано Лопес

27 и 28 июня состоялись матчи 1/8 финала на травяном турнире серии АТР 250 на Мальорке (Испания).

Первый сеяный соревнований Стефанос Циципас в трех сетах проиграл Яннику Ханфманну.

41-летний испанец Фелисиано Лопес, который проводит последний сезон в карьере, обыграл Джордана Томпсона.

В четвертьфиналах турнира сыграет только один сеяный игрок – Адриан Маннарино (4).

АТР 250 Мальорка. 1/8 финала

Верхняя часть турнирной сетки

Стефанос Циципас [1] – Янник Ханфманн – 4:6, 6:3, 2:6
Фелисиано Лопес – Джордан Томпсон – 7:6 (8:6), 1:6, 6:3
Адриан Маннарино [4] – Гвидо Пелья – 3:6, 7:6 (7:5), 6:3
Корентен Муте – Роберто Карбальес Баэна [8] – 6:3, 7:6 (7:4)

Нижняя часть турнирной сетки

Артур Риндеркнех – Констан Лестьенн – 6:3, 6:2
Кристофер Юбенкс – Бен Шелтон [3] – 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:2)
Ллойд Харрис – Роман Сафиуллин – 7:6 (7:5), 6:3
Павел Котов – Алехандро Давидович Фокина [2] – 2:6, 6:3, 6:4

АТР 250 Мальорка. Пары 1/4 финала

Верхняя часть турнирной сетки

Янник Ханфманн – Фелисиано Лопес
Адриан Маннарино [4] – Корентен Муте

Нижняя часть турнирной сетки

Артур Риндеркнех – Кристофер Юбэнкс
Ллойд Харрис – Павел Котов

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Источник Sport.ua
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