Четвертьфиналисты турнира на Мальорке: без Циципаса, но с ветераном Лопесом

27 и 28 июня состоялись матчи 1/8 финала на травяном турнире серии АТР 250 на Мальорке (Испания).

Первый сеяный соревнований Стефанос Циципас в трех сетах проиграл Яннику Ханфманну.

41-летний испанец Фелисиано Лопес, который проводит последний сезон в карьере, обыграл Джордана Томпсона.

В четвертьфиналах турнира сыграет только один сеяный игрок – Адриан Маннарино (4).

АТР 250 Мальорка. 1/8 финала

Верхняя часть турнирной сетки

Стефанос Циципас [1] – Янник Ханфманн – 4:6, 6:3, 2:6

Фелисиано Лопес – Джордан Томпсон – 7:6 (8:6), 1:6, 6:3

Адриан Маннарино [4] – Гвидо Пелья – 3:6, 7:6 (7:5), 6:3

Корентен Муте – Роберто Карбальес Баэна [8] – 6:3, 7:6 (7:4)

Нижняя часть турнирной сетки

Артур Риндеркнех – Констан Лестьенн – 6:3, 6:2

Кристофер Юбенкс – Бен Шелтон [3] – 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:2)

Ллойд Харрис – Роман Сафиуллин – 7:6 (7:5), 6:3

Павел Котов – Алехандро Давидович Фокина [2] – 2:6, 6:3, 6:4

АТР 250 Мальорка. Пары 1/4 финала

Верхняя часть турнирной сетки

Янник Ханфманн – Фелисиано Лопес

Адриан Маннарино [4] – Корентен Муте

Нижняя часть турнирной сетки

Артур Риндеркнех – Кристофер Юбэнкс

Ллойд Харрис – Павел Котов