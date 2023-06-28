Четыре европейских клуба интересуются Вьюнником

Успешная игра Богдана Вьюнника на молодежном Евро-2023 сделала его объектом интереса ряда европейских клубов.

По информации FootballHub, интерес к 21-летнему вингеру проявляют швейцарские «Янг Бойз», «Санкт-Галлен» и «Люцерн», а также «Динамо» (Ческе Будейовице). Последние уже сделали официальное предложение в виде аренды с правом выкупа.

Напомним, с февраля Вьюнник выступал в аренде в австрийском «Грацере»: 1 гол и 1 ассист в 14 матчах. Права на игрока принадлежат «Шахтеру».