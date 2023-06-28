Украина. Премьер лига28 июня 2023, 20:59 |
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Четыре европейских клуба интересуются Вьюнником
Вингер «Шахтера» может покинуть клуб
28 июня 2023, 20:59 |
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Успешная игра Богдана Вьюнника на молодежном Евро-2023 сделала его объектом интереса ряда европейских клубов.
По информации FootballHub, интерес к 21-летнему вингеру проявляют швейцарские «Янг Бойз», «Санкт-Галлен» и «Люцерн», а также «Динамо» (Ческе Будейовице). Последние уже сделали официальное предложение в виде аренды с правом выкупа.
Напомним, с февраля Вьюнник выступал в аренде в австрийском «Грацере»: 1 гол и 1 ассист в 14 матчах. Права на игрока принадлежат «Шахтеру».
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вроде центрфорвард был