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Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 20:59 |
2920
1

Четыре европейских клуба интересуются Вьюнником

Вингер «Шахтера» может покинуть клуб

28 июня 2023, 20:59 |
2920
1
Четыре европейских клуба интересуются Вьюнником
УАФ. Богдан Вьюнник

Успешная игра Богдана Вьюнника на молодежном Евро-2023 сделала его объектом интереса ряда европейских клубов.

По информации FootballHub, интерес к 21-летнему вингеру проявляют швейцарские «Янг Бойз», «Санкт-Галлен» и «Люцерн», а также «Динамо» (Ческе Будейовице). Последние уже сделали официальное предложение в виде аренды с правом выкупа.

Напомним, с февраля Вьюнник выступал в аренде в австрийском «Грацере»: 1 гол и 1 ассист в 14 матчах. Права на игрока принадлежат «Шахтеру».

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Богдан Вьюнник Шахтер Донецк Санкт-Галлен Янг Бойз Динамо Ческе-Будеевице Люцерн трансферы трансферы УПЛ
Источник FootballHub
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Gargantua
а чего он, сейчас вингера играет?
вроде центрфорвард был
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