Украина. Премьер лига28 июня 2023, 20:34 | Обновлено 28 июня 2023, 20:48
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 продлил контракт с 27-летним полузащитником
Ростислав Русин продолжит выступать за харьковскую команду
28 июня 2023, 20:34 | Обновлено 28 июня 2023, 20:48
234
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Харьковский футбольный клуб «Металлист 1925» официально продлил контракт с 27-летним украинским атакующим полузащитником Ростиславом Русиным.
Соглашение с игроком рассчитанп до 30 июня 2025 года.
Ростислав стал игроком «Металлиста 1925» в июле 2021 года, за это время провел 25 официальных матчей, в которых отличился 4 голами и 4 ассистами.
Ранее сообщалось, что Русиным интересовался новичок УПЛ черкасский ЛНЗ.
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