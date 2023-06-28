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Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 20:34 | Обновлено 28 июня 2023, 20:48
234
1

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 продлил контракт с 27-летним полузащитником

Ростислав Русин продолжит выступать за харьковскую команду

28 июня 2023, 20:34 | Обновлено 28 июня 2023, 20:48
234
1
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 продлил контракт с 27-летним полузащитником
ФК Металлист 1925. Ростислав Русин

Харьковский футбольный клуб «Металлист 1925» официально продлил контракт с 27-летним украинским атакующим полузащитником Ростиславом Русиным.

Соглашение с игроком рассчитанп до 30 июня 2025 года.

Ростислав стал игроком «Металлиста 1925» в июле 2021 года, за это время провел 25 официальных матчей, в которых отличился 4 голами и 4 ассистами.

Ранее сообщалось, что Русиным интересовался новичок УПЛ черкасский ЛНЗ.

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Металлист 1925 Ростислав Русин трансферы трансферы УПЛ продление контракта
Источник ФК Металлист 1925
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Gargantua
странно что его не пригласили в более солидную команду
игрок хороший
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