ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 продлил контракт с 27-летним полузащитником

Харьковский футбольный клуб «Металлист 1925» официально продлил контракт с 27-летним украинским атакующим полузащитником Ростиславом Русиным.

Соглашение с игроком рассчитанп до 30 июня 2025 года.

Ростислав стал игроком «Металлиста 1925» в июле 2021 года, за это время провел 25 официальных матчей, в которых отличился 4 голами и 4 ассистами.

Ранее сообщалось, что Русиным интересовался новичок УПЛ черкасский ЛНЗ.