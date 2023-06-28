Валенсия расторгнет контракт с Кавани

«Валенсия» планирует расторгнуть с Эдинсоном Кавани контракт, который рассчитан до лета 2024 года. Об этом сообщают испанские СМИ.

36-летний уругваец перешел в «Валенсию» год назад в качестве свободного агента, но не оправдал ожиданий руководства. На его счету 7 голов и 2 ассиста в 28 матчах за «Валенсию» во всех турнирах.

В услугах Кавани заинтересован турецкий «Адана Демирспор». Команда Патрика Клюйверта в новом сезоне сыграет в Лиге конференций.