Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валенсия расторгнет контракт с Кавани
Испания
28 июня 2023, 19:09 |
193
0

Валенсия расторгнет контракт с Кавани

Форвард не оправдал ожидание клуба

28 июня 2023, 19:09 |
193
0
Валенсия расторгнет контракт с Кавани
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдинсон Кавани

«Валенсия» планирует расторгнуть с Эдинсоном Кавани контракт, который рассчитан до лета 2024 года. Об этом сообщают испанские СМИ.

36-летний уругваец перешел в «Валенсию» год назад в качестве свободного агента, но не оправдал ожиданий руководства. На его счету 7 голов и 2 ассиста в 28 матчах за «Валенсию» во всех турнирах.

В услугах Кавани заинтересован турецкий «Адана Демирспор». Команда Патрика Клюйверта в новом сезоне сыграет в Лиге конференций.

По теме:
Клуб Забарного близок к подписанию Клюйверта-младшего
Дубль Миши Батшуайи. Фенербахче выиграл Кубок Турции
ОФИЦИАЛЬНО. Валенсия выкупила турецкого центрбека у Лиона
Эдинсон Кавани Валенсия Адана Демирспор
Источник AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
Футбол | 27 июня 2023, 21:15 18
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната

Форвард сборной Украины U-21 пропустит два матча на молодежном Евро-2023

Ротация от Ротаня. Состав Украины U-21 на матч против Испании
Футбол | 27 июня 2023, 20:38 13
Ротация от Ротаня. Состав Украины U-21 на матч против Испании
Ротация от Ротаня. Состав Украины U-21 на матч против Испании

Последний матч группового этапа

ХОЛИФИЛД: «Думаю, Усик не сможет победить Фьюри»
Бокс | 28.06.2023, 11:58
ХОЛИФИЛД: «Думаю, Усик не сможет победить Фьюри»
ХОЛИФИЛД: «Думаю, Усик не сможет победить Фьюри»
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
Футбол | 28.06.2023, 00:55
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
ВАЦКО: «Не ругайте Нещерета. Следите за правой рукой испанца. Фол 100%»
Пляжный футбол. Женская сборная Украины одержала важную победу над Италией
Футбол | 28.06.2023, 17:08
Пляжный футбол. Женская сборная Украины одержала важную победу над Италией
Пляжный футбол. Женская сборная Украины одержала важную победу над Италией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
26.06.2023, 20:47 12
Другие виды
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
Ястремская успешно стартовала в квалификации Уимблдона 2023
27.06.2023, 20:02 12
Теннис
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
27.06.2023, 00:15 41
Футбол
Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
Испания U-21 – Украина U-21 – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор
28.06.2023, 00:35
Футбол
Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
27.06.2023, 07:20
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо Киев
27.06.2023, 16:30 118
Футбол
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
27.06.2023, 11:05 2
Футбол
В США принимали ставки на то, смогут ли спасти подводный аппарат Титан
В США принимали ставки на то, смогут ли спасти подводный аппарат Титан
26.06.2023, 19:37 3
Мир азарта
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем