Испания28 июня 2023, 19:09 |
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Валенсия расторгнет контракт с Кавани
Форвард не оправдал ожидание клуба
28 июня 2023, 19:09 |
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«Валенсия» планирует расторгнуть с Эдинсоном Кавани контракт, который рассчитан до лета 2024 года. Об этом сообщают испанские СМИ.
36-летний уругваец перешел в «Валенсию» год назад в качестве свободного агента, но не оправдал ожиданий руководства. На его счету 7 голов и 2 ассиста в 28 матчах за «Валенсию» во всех турнирах.
В услугах Кавани заинтересован турецкий «Адана Демирспор». Команда Патрика Клюйверта в новом сезоне сыграет в Лиге конференций.
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