Богдан ВЬЮННИК: «У меня очень сложный период в карьере. Статистика плохая»

Форвард Богдан Вьюнник очень доволен тем, что в матче молодежного Евро-2023 ему удалось забить гол. Игрок отмечает, что минувший сезон сложился для него не лучшим образом.

21-летний футболист в минувшем сезоне чемпионата Австрии забил 1 гол.

«Не могу эти эмоции передать словами [от забитого гола]. Сейчас у меня очень тяжелый период в карьере, очень тяжело, ведь моя статистика не очень хорошая, как для нападающего. Ментально это тоже очень сложно. Каждый день я тренируюсь, и бог наградил меня».

«Моя родная позиция – это левый или правый вингер. Но, как говорится, футболист полезен команде на любой позиции. Поэтому для Руслана Петровича могу сыграть на любой позиции. На этот раз он использовал меня в качестве центрфорварда. Надеюсь, что я оправдал все его надежды, которые он возлагал на меня», – сказал Вьюнник.