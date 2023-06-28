Ливерпуль нацелился на полузащитника РБ Лейпциг

«Ливерпуль» рассматривает возможность подписания полузащитника «РБ Лейпциг» Доминика Собослаи. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

С представителями игрока уже состоялась встреча на этой неделе. Однако конкретики в переговорах пока нет: в «Ливерпуле» опасаются, что «РБ Лейпциг» будет требовать за своего игрока слишком высокую цену. В контракте Собослаи есть клаусула в размере 70 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 на счету Собослаи 10 голов и 13 ассистов в 46 матчах за «РБ Лейпциг» во всех турнирах.