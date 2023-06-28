Руслан РОТАНЬ: «Украина хочет пройти дальше четвертьфинала. Как минимум»

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань надеется, что команда на Евро-2023 не остановится на четвертьфинале. Соперник по матчу 1/4 финала определится сегодня вечером.

«Я не считаю, что у нас есть первый состав, а где-то – резерв. В первую очередь, мы – команда, и мы проходим этот путь. Кто-то играет больше, кто-то играет меньше. Мы делаем одно дело, и я очень доволен, что у нас нет ни резерва, ни первого состава. Это самое главное. Каждый футболист готов выйти, помочь команде, отдать все силы, при этом понимает все наши тактические схемы».

«Очевидно, матч против Испании – это проверка перед четвертьфиналом. Уровень ответственности, психологическое состояние… Мы сейчас прошли групповой этап, впереди четвертьфинал, к которому мы должны уже готовиться как команда, которая хочет пройти дальше. Как минимум».

«Поэтому у нас следующий шаг – быть сконцентрированными и стараться сделать этот шаг как можно лучше», – сказал Ротань.