Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Англия
28 июня 2023, 16:12 | Обновлено 28 июня 2023, 16:14
675
6

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер и Тоттенхэм сыграют благотворительный матч

Команды проведут игру в августе

28 июня 2023, 16:12 | Обновлено 28 июня 2023, 16:14
675
6
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер и Тоттенхэм сыграют благотворительный матч
Getty Images/Global Images Ukraine

«Шахтер» и «Тоттенхэм» на официальных сайтах подтвердили, что команды сыграют благотворительный матч. Встреча состоится 6 августа на стадионе лондонской команды.

Во время игры будут собраны средства для благотворительного фонда Shakhtar Social, оказывающего финансовую поддержку, гуманитарную и медицинскую помощь детям и семьям по всей Украине с начала полномасштабной войны россии против Украины. «Тоттенхэм» также внесет финансовый вклад и дополнительные пожертвования.

Сергей Палкин, генеральный директор ФК «Шахтер»:

– Для нас очень важно повышать осведомленность людей во всем мире о войне в Украине, о борьбе, которую ведет украинский народ. Также наша задача – делать все возможное, чтобы помогать в решении гуманитарных проблем, с которыми сталкиваются сейчас украинцы. Поэтому мы рады сыграть с «Тоттенхэмом» в Лондоне, чтобы поддержать эту миссию. Надеемся, наш благотворительный матч привлечет внимание и соберет на трибунах много болельщиков, в том числе украинцев, вынужденно выехавших в Великобританию, спасаясь от войны. Для нас это прекрасная возможность сыграть с одним из сильнейших английских клубов и собрать средства для поддержки Украины и нашего народа.

Анге Постекоглу, главный тренер ФК «Тоттенхэм»:

– «Шахтер» – это команда, которая стабильно добивается успеха и даст нам идеальную проверку в преддверии нового сезона. Однако, как мы все знаем, этот матч является чем-то гораздо большим, чем футбол. Это возможность для клуба и наших болельщиков объединиться, чтобы продемонстрировать поддержку и солидарность с народом Украины в очень тяжелые времена. Это обещает быть особым событием и для меня, поскольку я впервые буду выступать перед нашими домашними трибунами, и для мира, чтобы снова увидеть, что футбол обладает уникальной способностью объединять людей в поддержку добрых дел.

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российско-украинская война Шахтер Донецк Тоттенхэм Дарио Срна Ангелос Постекоглу
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 6
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Злий Глобинець
Гарна ініціатива. І судитися за Соломона не треба буде.
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+1
СК Пенальти-1
Хорошая новость 
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+1
СК Пенальти-1
Первый нытик четвертых Александр Шевченко уже слезу пустил ,ждём когда же у цыганыка инфаркт случиться 
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0
Александр Шевченкo
Надеюсь календарь не будут сдвигать ради картонных. Ну и надеюсь Тоттенхем не будет играть в пол силы и счет будет примерно такой, как был в последнем матче кротов на евроарене со скромненькими голландцами
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-1
Показать Скрыть 1 ответ
СК Пенальти-1
Скоро будет ныть нытик Цыганык и четвертые боты ,что Шахтёру придется сдвинуть календарь и он сыграет две игры за 4 дня 
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-1
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