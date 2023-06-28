Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Лидер рейтинга ATP стал амбассадором Louis Vuitton
ATP
28 июня 2023, 16:17 |
229
0

Лидер рейтинга ATP стал амбассадором Louis Vuitton

Карлос Алькарас начал сотрудничество с известным брендом

28 июня 2023, 16:17 |
229
0
Лидер рейтинга ATP стал амбассадором Louis Vuitton
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Лидер мирового тенниса Карлос Алькарас, присоединится к Louis Vuitton в качестве нового амбассадора всемирно известного бренда.

«Для меня это мечта – стать частью семьи Louis Vuitton», – заявил 20-летний испанец.

Отметим, что на этой неделе Карлос вернул себе статус первой ракетки мира.

Louis Vuitton – французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса «люкс» под одноимённой торговой маркой.

По теме:
Рейтинг ATP. Алькарас обошел Джоковича и вновь стал первой ракеткой мира
Титул Костюк, Алькарас покорил Лондон, успех Квитовой, возвращение Колб
Он обыграл Алькараса. Крутых узнал первого соперника в отборе к Уимблдону
lifestyle рейтинг ATP Louis Vuitton Карлос Алькарас (теннисист)
Источник Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
Футбол | 27 июня 2023, 21:15 18
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната
За толчок соперника. УЕФА принял решение о дисквалификации Ваната

Форвард сборной Украины U-21 пропустит два матча на молодежном Евро-2023

Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
Теннис | 27 июня 2023, 07:20 0
Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня
Расписание игр с участием украинских теннисисток на Уимблдоне на 27 июня

Во вторник на корты Великобритании выйдут 3 украинки

Руслан РОТАНЬ: «Стиль игры Украины? Мы можем просто бить мяч вперед и все»
Футбол | 28.06.2023, 14:11
Руслан РОТАНЬ: «Стиль игры Украины? Мы можем просто бить мяч вперед и все»
Руслан РОТАНЬ: «Стиль игры Украины? Мы можем просто бить мяч вперед и все»
Ротация от Ротаня. Состав Украины U-21 на матч против Испании
Футбол | 27.06.2023, 20:38
Ротация от Ротаня. Состав Украины U-21 на матч против Испании
Ротация от Ротаня. Состав Украины U-21 на матч против Испании
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
Футбол | 27.06.2023, 23:59
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
Турнирная таблица Евро-2023 U-21. Украина – вторая в группе, кто соперник?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона получила нового главного тренера
Барселона получила нового главного тренера
26.06.2023, 18:24
Баскетбол
Goal обнародовал новый рейтинг претендентов на Золотой мяч-2023
Goal обнародовал новый рейтинг претендентов на Золотой мяч-2023
26.06.2023, 19:06 33
Футбол
В США принимали ставки на то, смогут ли спасти подводный аппарат Титан
В США принимали ставки на то, смогут ли спасти подводный аппарат Титан
26.06.2023, 19:37 3
Мир азарта
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
Ахметов сделал свой выбор. Ван Леувен станет наставником Шахтера
27.06.2023, 00:15 40
Футбол
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
Фанаты Полесья просят пожизненной дисквалификации экс-игроку команды
27.06.2023, 11:05 2
Футбол
Успех Бежуры, Ярмоленко вернется в Динамо, новые коучи для Зари и Шахтера
Успех Бежуры, Ярмоленко вернется в Динамо, новые коучи для Зари и Шахтера
27.06.2023, 06:00
Другие виды
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
Украинская фехтовальщица Фейби Бежура выиграла золото на Европейских играх
26.06.2023, 20:47 12
Другие виды
Будут проблемы? Сборная Украины U-21 могла нарушить регламент ФИФА
Будут проблемы? Сборная Украины U-21 могла нарушить регламент ФИФА
26.06.2023, 17:28 66
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем