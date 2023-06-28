Лидер рейтинга ATP стал амбассадором Louis Vuitton

Лидер мирового тенниса Карлос Алькарас, присоединится к Louis Vuitton в качестве нового амбассадора всемирно известного бренда.

«Для меня это мечта – стать частью семьи Louis Vuitton», – заявил 20-летний испанец.

Отметим, что на этой неделе Карлос вернул себе статус первой ракетки мира.

Louis Vuitton – французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса «люкс» под одноимённой торговой маркой.