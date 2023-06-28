ATP28 июня 2023, 16:17 |
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Лидер рейтинга ATP стал амбассадором Louis Vuitton
Карлос Алькарас начал сотрудничество с известным брендом
28 июня 2023, 16:17 |
229
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Лидер мирового тенниса Карлос Алькарас, присоединится к Louis Vuitton в качестве нового амбассадора всемирно известного бренда.
«Для меня это мечта – стать частью семьи Louis Vuitton», – заявил 20-летний испанец.
Отметим, что на этой неделе Карлос вернул себе статус первой ракетки мира.
Louis Vuitton – французский дом моды, специализирующийся на производстве чемоданов и сумок, модной одежды, парфюмерии и аксессуаров класса «люкс» под одноимённой торговой маркой.
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