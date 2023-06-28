Георгий СУДАКОВ: Зачем приезжать на Евро и отбиваться? Нужно играть с мячом

Хавбек молодежной сборной Украины Георгий Судаков доволен тем футболом, который показывает команда на Евро-2023.

«Надеюсь, четвертьфинал будет для нас успешным, потому что мы увидели, что можем играть в футбол. И отталкиваться нужно от своей игры. Не подстраиваться под другие сборные, а играть в свой футбол. Иначе зачем приезжать на такие турниры, если ты просто отбиваешься и не играешь».

«Есть стратегия и тактика, но ты должен играть с мячом и получать удовольствие. Надеюсь, болельщики, которые приехали нас поддержать сюда, довольны в первую очередь игрой, а уже потом результатом», — сказал Судаков.