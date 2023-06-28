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  4. Георгий СУДАКОВ: Зачем приезжать на Евро и отбиваться? Нужно играть с мячом
Молодежные турниры
28 июня 2023, 16:30 |
774
0

Георгий СУДАКОВ: Зачем приезжать на Евро и отбиваться? Нужно играть с мячом

Игрок доволен стилем игры команды

28 июня 2023, 16:30 |
774
0
Георгий СУДАКОВ: Зачем приезжать на Евро и отбиваться? Нужно играть с мячом
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгій Судаков

Хавбек молодежной сборной Украины Георгий Судаков доволен тем футболом, который показывает команда на Евро-2023.

«Надеюсь, четвертьфинал будет для нас успешным, потому что мы увидели, что можем играть в футбол. И отталкиваться нужно от своей игры. Не подстраиваться под другие сборные, а играть в свой футбол. Иначе зачем приезжать на такие турниры, если ты просто отбиваешься и не играешь».

«Есть стратегия и тактика, но ты должен играть с мячом и получать удовольствие. Надеюсь, болельщики, которые приехали нас поддержать сюда, довольны в первую очередь игрой, а уже потом результатом», — сказал Судаков.

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Евро-2023 U-21 сборная Украины по футболу U-21 Георгий Судаков
Источник Суспильне спорт
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