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Молодежные турниры
28 июня 2023, 15:11 |
536
0

Александр НАЗАРЕНКО: «Гол Испании нас подкосил, настроение изменилось»

Хавбек хотел победить

28 июня 2023, 15:11 |
536
0
Александр НАЗАРЕНКО: «Гол Испании нас подкосил, настроение изменилось»
УАФ. Александр Назаренко

Хавбек молодежной сборной Украины Александр Назаренко разочарован тем, что Испания в матче Евро-2023 забила в конце игры и сравняла счет (2:2).

«Эмоции после матча двоякие. Пропустили в конце матча, такой гол подкосил, если честно. Настроение изменилось. Хотелось победить, но все равно ребята молодцы. И мы благодарны болельщикам – было ощущение, что в Украине играем. Большая поддержка».

«Все было супер, кроме последних пяти минут», — сказал Назаренко.

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Александр Назаренко сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Источник Суспильне спорт
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