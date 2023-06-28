Александр НАЗАРЕНКО: «Гол Испании нас подкосил, настроение изменилось»

Хавбек молодежной сборной Украины Александр Назаренко разочарован тем, что Испания в матче Евро-2023 забила в конце игры и сравняла счет (2:2).

«Эмоции после матча двоякие. Пропустили в конце матча, такой гол подкосил, если честно. Настроение изменилось. Хотелось победить, но все равно ребята молодцы. И мы благодарны болельщикам – было ощущение, что в Украине играем. Большая поддержка».

«Все было супер, кроме последних пяти минут», — сказал Назаренко.