Молодежные турниры28 июня 2023, 15:11 |
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Александр НАЗАРЕНКО: «Гол Испании нас подкосил, настроение изменилось»
Хавбек хотел победить
28 июня 2023, 15:11 |
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Хавбек молодежной сборной Украины Александр Назаренко разочарован тем, что Испания в матче Евро-2023 забила в конце игры и сравняла счет (2:2).
«Эмоции после матча двоякие. Пропустили в конце матча, такой гол подкосил, если честно. Настроение изменилось. Хотелось победить, но все равно ребята молодцы. И мы благодарны болельщикам – было ощущение, что в Украине играем. Большая поддержка».
«Все было супер, кроме последних пяти минут», — сказал Назаренко.
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