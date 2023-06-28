Бывший игрок Динамо рассказал о методах воспитания Кварцяного
Андрей Богданов – о незабываемом периоде карьеры в «Волыни»
Игрок «Колоса» Андрей Богданов вспомнил период сотрудничества с Виталием Кварцяным в «Волыни» в 2015-16 годах.
- В «Волыни» Кварцяного было весело?
- Незабываемое время.
- Он как раз тебя перезагрузил.
- Да, я ему очень благодарен. Какие у нас были «терки» в конце моего этапа, но я ему благодарен. Всегда с улыбкой вспоминаю то время.
- Все знают историю, что он тебя выгнал из автобуса и ты ушел. Что было?
- Там каждый день было общение, когда он входил в кураж, начинал рассказывать. Он мог молодому сказать: «Я тебя не видел на поле, напивайся, обрыгайся - пусть заберут тебя в полицию, чтобы я тебя забрал, чтобы я тебя заметил».
- Тебя он тоже обижал?
- Нет. Бывало, говорил: «А знаешь, почему ты играешь правого защитника? Потому что ты Дани Алвес, я в тебе вижу Дани Алвеса». У нас три правых защитника в запасе сидят, а я играю. А хавов центральных не хватало. Он такой тренер с изюминкой. Таких у нас нет в УПЛ. Он мог зайти горячий чай вылить на кого-то, с головы снять пот. Он на эмоциях, любит футбол.
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