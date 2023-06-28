Бывший игрок Динамо рассказал о методах воспитания Кварцяного

Игрок «Колоса» Андрей Богданов вспомнил период сотрудничества с Виталием Кварцяным в «Волыни» в 2015-16 годах.

- В «Волыни» Кварцяного было весело?

- Незабываемое время.

- Он как раз тебя перезагрузил.

- Да, я ему очень благодарен. Какие у нас были «терки» в конце моего этапа, но я ему благодарен. Всегда с улыбкой вспоминаю то время.

- Все знают историю, что он тебя выгнал из автобуса и ты ушел. Что было?

- Там каждый день было общение, когда он входил в кураж, начинал рассказывать. Он мог молодому сказать: «Я тебя не видел на поле, напивайся, обрыгайся - пусть заберут тебя в полицию, чтобы я тебя забрал, чтобы я тебя заметил».

- Тебя он тоже обижал?

- Нет. Бывало, говорил: «А знаешь, почему ты играешь правого защитника? Потому что ты Дани Алвес, я в тебе вижу Дани Алвеса». У нас три правых защитника в запасе сидят, а я играю. А хавов центральных не хватало. Он такой тренер с изюминкой. Таких у нас нет в УПЛ. Он мог зайти горячий чай вылить на кого-то, с головы снять пот. Он на эмоциях, любит футбол.