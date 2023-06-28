Ангелина Калинина второй год подряд будет сеяной на Уимблдоне
В парном разряде будет два сеяных дуэта с участием украинок
Организаторы Уимблдона опубликовали список сеяных игроков в одиночном и парном разрядах.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина получила 26-й номер посева на травяном мейджоре в одиночной сетке. Отметим, что в прошлом году Калинина тоже была сеяной, но благодаря тому, что на турнир не были допущены российские и белорусские игроки.
В женском парном разряде будут сеяными два дуэта, в составе которых есть украинки: Людмила Киченок / Алена Остапенко (7) и Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе (15).
Соревнования в основной сетке одиночного турнира стартуют 3 июля.
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