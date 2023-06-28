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  4. Ангелина Калинина второй год подряд будет сеяной на Уимблдоне
Теннис в Украине
28 июня 2023, 14:39 |
403
0

Ангелина Калинина второй год подряд будет сеяной на Уимблдоне

В парном разряде будет два сеяных дуэта с участием украинок

28 июня 2023, 14:39 |
403
0
Ангелина Калинина второй год подряд будет сеяной на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Организаторы Уимблдона опубликовали список сеяных игроков в одиночном и парном разрядах.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина получила 26-й номер посева на травяном мейджоре в одиночной сетке. Отметим, что в прошлом году Калинина тоже была сеяной, но благодаря тому, что на турнир не были допущены российские и белорусские игроки.

В женском парном разряде будут сеяными два дуэта, в составе которых есть украинки: Людмила Киченок / Алена Остапенко (7) и Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе (15).

Соревнования в основной сетке одиночного турнира стартуют 3 июля.

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Ангелина Калинина Уимблдон-2023 Людмила Киченок Марта Костюк
Источник Wimbledon
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