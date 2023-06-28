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  4. Сергей РЕБРОВ: «Важно, чтобы все сборные Украины играли по одной модели»
Молодежные турниры
28 июня 2023, 14:28 |
356
1

Сергей РЕБРОВ: «Важно, чтобы все сборные Украины играли по одной модели»

Тренер поддержал молодежку

28 июня 2023, 14:28 |
356
1
Сергей РЕБРОВ: «Важно, чтобы все сборные Украины играли по одной модели»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров побывал на матче Украины U-21 против Испании (2:2) в рамках молодежного Евро-2023.

«Решил поддержать нашу сборную. Поблагодарил их за то, что они прошли в следующий раунд. Они полностью это заслужили. Мне интересно посмотреть кандидатов в национальную сборную. Считаю, что у нас много талантливых молодых игроков, к которым нужно найти подход».

«Главная задача – подготовить их для национальной команды. И важно, чтобы все сборные действовали по одной модели игры», – сказал Ребров.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Источник Суспильне спорт
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Кепа Ларисабродяга
супер! Это очень системный подход
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