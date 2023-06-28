Сергей РЕБРОВ: «Важно, чтобы все сборные Украины играли по одной модели»

Наставник сборной Украины Сергей Ребров побывал на матче Украины U-21 против Испании (2:2) в рамках молодежного Евро-2023.

«Решил поддержать нашу сборную. Поблагодарил их за то, что они прошли в следующий раунд. Они полностью это заслужили. Мне интересно посмотреть кандидатов в национальную сборную. Считаю, что у нас много талантливых молодых игроков, к которым нужно найти подход».

«Главная задача – подготовить их для национальной команды. И важно, чтобы все сборные действовали по одной модели игры», – сказал Ребров.