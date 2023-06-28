Руслан РОТАНЬ: «Стиль игры Украины? Мы можем просто бить мяч вперед и все»

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань оценил ничью 2:2 в матче последнего тура группового этапа Евро-2023 против Испании.

«Немного грустно, потому что команда заслуживала на большее. Но я ребятами доволен, доволен игрой. Это самое важное. Мы можем играть с сильными командами минимум на равных, а я ребятам сказал, что мы сильнее».

«Да, есть ошибки при выходе из обороны при нашем стиле игры. Мы можем просто бить мяч вперед и тогда ошибок будет меньше, но мы хотим играть в свой футбол», – сказал Ротань.