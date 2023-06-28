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  4. Руслан РОТАНЬ: «Стиль игры Украины? Мы можем просто бить мяч вперед и все»
Молодежные турниры
28 июня 2023, 14:11 |
619
3

Руслан РОТАНЬ: «Стиль игры Украины? Мы можем просто бить мяч вперед и все»

Тренер доволен игрой

28 июня 2023, 14:11 |
619
3
Руслан РОТАНЬ: «Стиль игры Украины? Мы можем просто бить мяч вперед и все»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Наставник молодежной сборной Украины Руслан Ротань оценил ничью 2:2 в матче последнего тура группового этапа Евро-2023 против Испании.

«Немного грустно, потому что команда заслуживала на большее. Но я ребятами доволен, доволен игрой. Это самое важное. Мы можем играть с сильными командами минимум на равных, а я ребятам сказал, что мы сильнее».

«Да, есть ошибки при выходе из обороны при нашем стиле игры. Мы можем просто бить мяч вперед и тогда ошибок будет меньше, но мы хотим играть в свой футбол», – сказал Ротань.

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Руслан Ротань сборная Украины по футболу U-21 Евро-2023 U-21
Источник Суспильне спорт
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Комментарии 3
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Vitason
Це не правильно,що просто бити вперед і все,але іноді потрібно простіше зіграти,вибити м'яч і не нагнітати паніку в обороні ,особливо в останні хвилини,коли потрібно втримати результат,а не створювати моменти супернику,коли фізично тяжко і всі виснажені і ризик зробити помилку перепасовками біля своїх воріт дуже великий!!
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+2
Andrey_1992
Ой, зря ти сказав цю фразу, Ротань "ми можемо просто бити мяч вперед і все", просто бити це у стилі "бій-біжи", не так хейтери сприймуть
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0
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