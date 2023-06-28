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  4. Киченок / Остапенко – Дабровски / Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
28 июня 2023, 13:35 |
111
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Киченок / Остапенко – Дабровски / Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда в Истборне

28 июня 2023, 13:35 |
111
0
Киченок / Остапенко – Дабровски / Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

28 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на травяном турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В 1/4 финала украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют против тандема Габриэла Дабровски (Канада) / Дарья Сэвилл (Австралия). Встреча состоится 5-м запуском на корте №4 после поединка Гауфф / Пегула – Доулхайд / Чжан Шуай. Ориентировочное время начала матча – 19:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы матча в следующем раунде сыграют против пары Луиза Стефани / Ян Чжаосюань или дуэта Николь Мелихар / Эллен Перес.

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Источник Sport.ua
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