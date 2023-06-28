Киченок / Остапенко – Дабровски / Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

28 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на травяном турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В 1/4 финала украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют против тандема Габриэла Дабровски (Канада) / Дарья Сэвилл (Австралия). Встреча состоится 5-м запуском на корте №4 после поединка Гауфф / Пегула – Доулхайд / Чжан Шуай. Ориентировочное время начала матча – 19:00 по Киеву.

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Победительницы матча в следующем раунде сыграют против пары Луиза Стефани / Ян Чжаосюань или дуэта Николь Мелихар / Эллен Перес.

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