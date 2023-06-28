Киченок / Остапенко – Дабровски / Сэвилл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда в Истборне
28 июня украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в парном разряде на травяном турнире серии WTA 500 в Истборне (Великобритания).
В 1/4 финала украинка и ее напарница Алена Остапенко (Латвия) сыграют против тандема Габриэла Дабровски (Канада) / Дарья Сэвилл (Австралия). Встреча состоится 5-м запуском на корте №4 после поединка Гауфф / Пегула – Доулхайд / Чжан Шуай. Ориентировочное время начала матча – 19:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Победительницы матча в следующем раунде сыграют против пары Луиза Стефани / Ян Чжаосюань или дуэта Николь Мелихар / Эллен Перес.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Контракт рассчитан на два года
Даяна в двух сетах обыграла Кимберли Биррелл