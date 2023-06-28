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  4. Шахтер проведет благотворительный матч с Тоттенхэмом
Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 13:11 |
595
4

Шахтер проведет благотворительный матч с Тоттенхэмом

Встреча состоится 6 августа в Лондоне

28 июня 2023, 13:11 |
595
4
Шахтер проведет благотворительный матч с Тоттенхэмом
ФК Шахтер

«Шахтер» проведет благотворительный матч в поддержку Украины в Лондоне с «Тоттенхэмом». Матч состоится 6 августа на домашней арене «шпор» – стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

По информации источника, для проведения матча «Шахтер» уже обратился в УПЛ с официальным письмом, в котором попросил сместить дату проведения матча 2-го тура чемпионата Украины на среду, 2 августа.

Отметим, что 5 августа в Лондоне состоится еще один благотворительный поединок в пользу Украины, в котором сойдутся команды звезд под руководством Андрея Шевченко и Александра Зинченко.

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Источник Футбол 24
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Комментарии 4
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avk2307
Я думаю, що цебуде щось як Брендфорд - Україна. Цікаво звичайно....
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+1
romanchik.8409
Значит Соломон будет в Тотенхеме 
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0
simon andre
Какая боль Тоттенхем шахтёр 6-0 .
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0
Злий Глобинець
Добре! Якраз і до матчів Ліги Чемпіонів трохи підготуються. Звісно, це не повноцінна підготовка, та все ж...
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-1
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