Шахтер проведет благотворительный матч с Тоттенхэмом
Встреча состоится 6 августа в Лондоне
«Шахтер» проведет благотворительный матч в поддержку Украины в Лондоне с «Тоттенхэмом». Матч состоится 6 августа на домашней арене «шпор» – стадионе «Тоттенхэм Хотспур».
По информации источника, для проведения матча «Шахтер» уже обратился в УПЛ с официальным письмом, в котором попросил сместить дату проведения матча 2-го тура чемпионата Украины на среду, 2 августа.
Отметим, что 5 августа в Лондоне состоится еще один благотворительный поединок в пользу Украины, в котором сойдутся команды звезд под руководством Андрея Шевченко и Александра Зинченко.
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