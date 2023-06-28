Шахтер проведет благотворительный матч с Тоттенхэмом

«Шахтер» проведет благотворительный матч в поддержку Украины в Лондоне с «Тоттенхэмом». Матч состоится 6 августа на домашней арене «шпор» – стадионе «Тоттенхэм Хотспур».

По информации источника, для проведения матча «Шахтер» уже обратился в УПЛ с официальным письмом, в котором попросил сместить дату проведения матча 2-го тура чемпионата Украины на среду, 2 августа.

Отметим, что 5 августа в Лондоне состоится еще один благотворительный поединок в пользу Украины, в котором сойдутся команды звезд под руководством Андрея Шевченко и Александра Зинченко.