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Италия
28 июня 2023, 12:37 | Обновлено 28 июня 2023, 12:52
351
0

ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал вратаря Аталанты

Марко Спортьелло покинул Бергамо на правах свободного агента

28 июня 2023, 12:37 | Обновлено 28 июня 2023, 12:52
351
0
ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал вратаря Аталанты
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Спортьелло

«Милан» на своем официальном сайте объявил о подписании 31-летнего голкипера Марко Спортьелло.

Вратарь присоединится к «россонери» на правах свободного агента 1 июля. Срок действия его контракта с «Аталантой» истекает 30 июня.

Спортьелло уже заключил с «Миланом» контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года. Спортьелло будет выступать за «Милан» под 57-м номером.

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Источник ФК Милан
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