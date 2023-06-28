Италия28 июня 2023, 12:37 | Обновлено 28 июня 2023, 12:52
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ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал вратаря Аталанты
Марко Спортьелло покинул Бергамо на правах свободного агента
28 июня 2023, 12:37 | Обновлено 28 июня 2023, 12:52
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«Милан» на своем официальном сайте объявил о подписании 31-летнего голкипера Марко Спортьелло.
Вратарь присоединится к «россонери» на правах свободного агента 1 июля. Срок действия его контракта с «Аталантой» истекает 30 июня.
Спортьелло уже заключил с «Миланом» контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года. Спортьелло будет выступать за «Милан» под 57-м номером.
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