ОФИЦИАЛЬНО. Милан подписал вратаря Аталанты

«Милан» на своем официальном сайте объявил о подписании 31-летнего голкипера Марко Спортьелло.

Вратарь присоединится к «россонери» на правах свободного агента 1 июля. Срок действия его контракта с «Аталантой» истекает 30 июня.

Спортьелло уже заключил с «Миланом» контракт, рассчитанный до 30 июня 2027 года. Спортьелло будет выступать за «Милан» под 57-м номером.