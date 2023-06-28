Новая эра женского тенниса. WTA планирует догнать ATP по призовым

Женская теннисная ассоциация (WTA) анонсировала грандиозные изменения в устройстве тура.

Сообщается, что количество турниров серии WTA 1000 увеличится до 10. Турниры в Риме, Мадриде, Пекине (с 2024-го), Цинциннати и Канаде (с 2025-го) будут двухнедельными, их сетка расширится. На них призовые станут равными к 2027-му. Соревнования в Дохе, Дубае и еще в одном пока не названном городе станут недельными «тысячниками».

Турниров WTA 500 будет 17. На совместных турнирах этой категории призовые станут равными к 2027-му, на остальных – к 2033-му. Призовой фонд на каждом турнире WTA 250 увеличится на 34% с 2023-го по 2033-й.

На неделях, когда одновременно будут проводиться турниры WTA 250 и WTA 500, теннисистки топ-30, если позволяет рейтинг, будут должны играть на турнире WTA 500, а в обратном случае они будут иметь два исключения в год (действующая чемпионка, игрок из страны, где проводятся соревнования, и игрок, стоящий с 11-й по 30-ю строчки), чтобы выступить на турнире WTA 250. На неделе, во время которой проводятся только турниры WTA 250, там может выступить только одна теннисистка из топ-10.

В ближайшие годы увеличится количество турниров WTA 125, их станет более 40. На турнирах WTA 125, которые проводятся параллельно со второй неделей двухнедельных турниров, смогут играть все, кроме топ-10.

В одиночном рейтинге будут учитываться лучшие 18 турниров и итоговый (вместо 16), в парном – 12 (вместо 11).