Мама не переиграла. МЮ отказался от Рабьо
Манкунианцам не понравились запросы французского полузащитника
Английский «Манчестер Юнайтед» решил отказаться от возможности подписать хавбека Адриена Рабьо. Причиной отказа называются запросы игрока по зарплате .
Мать француза Вероника, выступающая в роли его агента, запросила у «красных дьяволов» соглашение сроком на 3 года с зарплатой 10 млн евро в год после уплаты налогов. Также она требовала подписной бонус в размере 10 млн евро. «Ман Юнайтед», узнав требования, тут же из переговоров вышел.
Сообщается, что на фоне полученного с «Олд Траффорд» отказа Адриен Рабьо решил продолжить карьеру в «Ювентусе».
В предыдущем сезоне Рабьо провел за «Ювентус» во всех турнирах 48 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о возвращении Андрея Ярмоленко в «Динамо»
Игрок получил статус свободного агента