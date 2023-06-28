Мама не переиграла. МЮ отказался от Рабьо

Английский «Манчестер Юнайтед» решил отказаться от возможности подписать хавбека Адриена Рабьо. Причиной отказа называются запросы игрока по зарплате .

Мать француза Вероника, выступающая в роли его агента, запросила у «красных дьяволов» соглашение сроком на 3 года с зарплатой 10 млн евро в год после уплаты налогов. Также она требовала подписной бонус в размере 10 млн евро. «Ман Юнайтед», узнав требования, тут же из переговоров вышел.

Сообщается, что на фоне полученного с «Олд Траффорд» отказа Адриен Рабьо решил продолжить карьеру в «Ювентусе».

В предыдущем сезоне Рабьо провел за «Ювентус» во всех турнирах 48 матчей, забил 11 голов и сделал 5 ассистов.