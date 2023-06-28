Вест Хэм отклонил рекордное для англичан предложение Арсенала по Райсу

Лондонский «Арсенал» предложил землякам из «Вест Хэма» за полузащитника Деклана Райса 122 млн евро с учетом бонусов, но получил отказ.

«Молотобойцы» не согласились с предложением «канониров», хотя оно могло стать рекордным для футболиста из Англии.

Летом 2021 года «Ман Сити» за переход Джека Грилиша заплатил «Астон Вилле» 117,5 млн евро.

Источник утверждает, что «Вест Хэм» может поднять цену на Райса до 128 млн евро. Также клуб не согласится с предложением «Арсенала» о выплатах по трансферу на протяжении пяти лет.

Кроме «Арсенала», виды на Деклана Райса имеются у «Манчестер Сити».