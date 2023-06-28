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Испания
28 июня 2023, 09:38 | Обновлено 28 июня 2023, 10:00
42
0

Атлетико купит защитника Сельты за 5 млн евро

Хави Галан сменит клубную прописку

28 июня 2023, 09:38 | Обновлено 28 июня 2023, 10:00
42
0
Атлетико купит защитника Сельты за 5 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави Галан

28-летний защитник «Сельты» Хави Галан продолжит карьеру в мадридском «Атлетико.

Руководство «матрасников» заплатит за Галана пять миллионов евро. В сделку будет включен защитник Ману Санчес, который продолжит карьеру в команде из Виго.

Напомним, что Галан играет за «Сельту» с лета 2021 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 40 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

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Источник Николо Скира
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