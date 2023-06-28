Испания28 июня 2023, 09:38 | Обновлено 28 июня 2023, 10:00
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Атлетико купит защитника Сельты за 5 млн евро
Хави Галан сменит клубную прописку
28 июня 2023, 09:38 | Обновлено 28 июня 2023, 10:00
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28-летний защитник «Сельты» Хави Галан продолжит карьеру в мадридском «Атлетико.
Руководство «матрасников» заплатит за Галана пять миллионов евро. В сделку будет включен защитник Ману Санчес, который продолжит карьеру в команде из Виго.
Напомним, что Галан играет за «Сельту» с лета 2021 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 40 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.
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