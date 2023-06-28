Атлетико купит защитника Сельты за 5 млн евро

28-летний защитник «Сельты» Хави Галан продолжит карьеру в мадридском «Атлетико.

Руководство «матрасников» заплатит за Галана пять миллионов евро. В сделку будет включен защитник Ману Санчес, который продолжит карьеру в команде из Виго.

Напомним, что Галан играет за «Сельту» с лета 2021 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 40 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.