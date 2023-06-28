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Украина. Премьер лига
28 июня 2023, 07:55 | Обновлено 28 июня 2023, 07:59
1135
1

Источник: Шахтер предложил 3 млн евро за трансфер грузинского защитника

Ираклий Азаров стал чемпионом Сербии с клубом «Црвена Звезда»

28 июня 2023, 07:55 | Обновлено 28 июня 2023, 07:59
1135
1
Источник: Шахтер предложил 3 млн евро за трансфер грузинского защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Ираклий Азаров

Донецкий «Шахтер» предложил 3 млн евро за трансфер грузинского защитника Ираклия Азарова, информирует Mozzart Sport.

21-летний Азаров уже год выступает за сербский клуб «Црвена Звезда», с которым выиграл чемпионат Сербии 2022/23.

В минувшем сезоне Ираклий провел 29 матчей (без забитых голов), если учитывать все турниры.

За национальную сборную Грузии Азаров сыграл 12 поединков.

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Ираклий Азаров Шахтер Донецк Црвена Звезда трансферы трансферы УПЛ
Источник Instagram
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Maks Maks
Прізвище у нього якраз те що треба для донецьких 
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