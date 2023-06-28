Источник: Шахтер предложил 3 млн евро за трансфер грузинского защитника

Донецкий «Шахтер» предложил 3 млн евро за трансфер грузинского защитника Ираклия Азарова, информирует Mozzart Sport.

21-летний Азаров уже год выступает за сербский клуб «Црвена Звезда», с которым выиграл чемпионат Сербии 2022/23.

В минувшем сезоне Ираклий провел 29 матчей (без забитых голов), если учитывать все турниры.

За национальную сборную Грузии Азаров сыграл 12 поединков.