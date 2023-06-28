Украина. Премьер лига28 июня 2023, 07:55 | Обновлено 28 июня 2023, 07:59
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Источник: Шахтер предложил 3 млн евро за трансфер грузинского защитника
Ираклий Азаров стал чемпионом Сербии с клубом «Црвена Звезда»
28 июня 2023, 07:55 | Обновлено 28 июня 2023, 07:59
1135
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Донецкий «Шахтер» предложил 3 млн евро за трансфер грузинского защитника Ираклия Азарова, информирует Mozzart Sport.
21-летний Азаров уже год выступает за сербский клуб «Црвена Звезда», с которым выиграл чемпионат Сербии 2022/23.
В минувшем сезоне Ираклий провел 29 матчей (без забитых голов), если учитывать все турниры.
За национальную сборную Грузии Азаров сыграл 12 поединков.
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