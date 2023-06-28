Франция28 июня 2023, 07:30 | Обновлено 28 июня 2023, 07:48
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Они подешевели. Обновлены трансферные стоимости Соболя и Малиновского
Обновления Transfermarkt коснулись украинских игроков чемпионата Франции
28 июня 2023, 07:30 | Обновлено 28 июня 2023, 07:48
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Веб-портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболиста, которые выступают во французской Лиге 1.
Два игрока из Украины подешевели в новом апдейте от Transfermarkt.
30-летний хавбек «Марселя» Руслан Малиновский снизился в цене на 3 млн евро – с 18 до 15 млн евро.
28-летний защитник «Страсбура» Эдуард Соболь подешевел на 0,5 млн евро – с 3 млн до 2,5 млн евро.
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Не представляю кто мог бы купить малиновского .
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