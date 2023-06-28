Они подешевели. Обновлены трансферные стоимости Соболя и Малиновского

Веб-портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболиста, которые выступают во французской Лиге 1.

Два игрока из Украины подешевели в новом апдейте от Transfermarkt.

30-летний хавбек «Марселя» Руслан Малиновский снизился в цене на 3 млн евро – с 18 до 15 млн евро.

28-летний защитник «Страсбура» Эдуард Соболь подешевел на 0,5 млн евро – с 3 млн до 2,5 млн евро.