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Франция
28 июня 2023, 07:30 | Обновлено 28 июня 2023, 07:48
509
2

Они подешевели. Обновлены трансферные стоимости Соболя и Малиновского

Обновления Transfermarkt коснулись украинских игроков чемпионата Франции

28 июня 2023, 07:30 | Обновлено 28 июня 2023, 07:48
509
2
Они подешевели. Обновлены трансферные стоимости Соболя и Малиновского
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Веб-портал Transfermarkt обновил трансферные стоимости футболиста, которые выступают во французской Лиге 1.

Два игрока из Украины подешевели в новом апдейте от Transfermarkt.

30-летний хавбек «Марселя» Руслан Малиновский снизился в цене на 3 млн евро – с 18 до 15 млн евро.

28-летний защитник «Страсбура» Эдуард Соболь подешевел на 0,5 млн евро – с 3 млн до 2,5 млн евро.

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Transfermarkt Руслан Малиновский Эдуард Соболь Страсбург Марсель трансферы Лиги 1 трансферы
Источник Transfermarkt
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Комментарии 2
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Alexx
Не представляю кто мог бы купить малиновского .
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