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28 июня 2023, 05:23 | Обновлено 28 июня 2023, 05:41
616
0

Тренер Испании U-21: «Я попросил спокойствия и двигать мяч намного быстрее»

Санти Дения, коуч испанцев, прокомментировал игру против команды Украины

28 июня 2023, 05:23 | Обновлено 28 июня 2023, 05:41
616
0
Тренер Испании U-21: «Я попросил спокойствия и двигать мяч намного быстрее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Санти Дения

Во вторник, 27 июня, прошел матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21 (2:2). Команды играли в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Санти Дения, главный тренер сборной Испании, прокомментировал игру:

«Что сказал команде в перерыве? Я попросил игроков сохранять спокойствие, не форсировать события и стараться отводить мяч дальше, так как пробиться было сложно, а также двигать мяч намного быстрее».

Замена Агирресабалы в перерыве? У Хулена проблемы со здоровьем, поэтому на поле вышел Лео Роман».

Уго Гильямон, защитник сборной Испании:

«Нам пришлось перетерпеть, чтобы добиться ничьей. И это был справедливым результатом, поскольку у них были свои шансы, и у нас тоже. Они часто атаковали нас с фланга своими вингерами, которые были очень быстрыми.

Там нам было тяжело, но мы кое-что поправили и во втором тайме играли лучше. Они поставили в защиту много игроков, но тренер сказал нам сохранять спокойствие и что у нас еще будут шансы. Важно знать, как добиться результата».

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Источник УЕФА
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