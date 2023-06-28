Тренер Испании U-21: «Я попросил спокойствия и двигать мяч намного быстрее»

Во вторник, 27 июня, прошел матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21 (2:2). Команды играли в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти».

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Санти Дения, главный тренер сборной Испании, прокомментировал игру:

«Что сказал команде в перерыве? Я попросил игроков сохранять спокойствие, не форсировать события и стараться отводить мяч дальше, так как пробиться было сложно, а также двигать мяч намного быстрее».

Замена Агирресабалы в перерыве? У Хулена проблемы со здоровьем, поэтому на поле вышел Лео Роман».

Уго Гильямон, защитник сборной Испании:

«Нам пришлось перетерпеть, чтобы добиться ничьей. И это был справедливым результатом, поскольку у них были свои шансы, и у нас тоже. Они часто атаковали нас с фланга своими вингерами, которые были очень быстрыми.

Там нам было тяжело, но мы кое-что поправили и во втором тайме играли лучше. Они поставили в защиту много игроков, но тренер сказал нам сохранять спокойствие и что у нас еще будут шансы. Важно знать, как добиться результата».