Богдан ВЬЮННИК: «Когда я забил, мне очень хотелось плакать»

Во вторник, 27 июня, прошел матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21 (2:2). Команды играли в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти».

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Украинский форвард Богдан Вьюнник прокомментировал игру против испанцев так:

«Честно говоря, мы разочарованы, потому что мы реально доминировали. Мы думали, что можем победить. Испания – одна из лучших команд в мире, но сегодня мы выложились по максимуму.

Мой гол? Это нормальная тактика и с Назаренко, и со мной. Мы два быстрых игрока, и наша цель – выбежать на это открытое пространство. Он прострелил мне, и я забил.

Во втором тайме мы старались сохранить энергию, пытались контратаковать. Было так досадно, когда мы пропустили. Наша команда как семья, и с каждым хорошим моментом, каждым голом, каждой победой мы набираемся храбрости. Это придает нам большую уверенность.

Вы не представляете, насколько важен был для меня гол. В мой адрес было много критики, что я не могу забивать, и я чувствовал сильное давление, но сегодня старался быть спокойным. Когда я забил, мне очень хотелось плакать».