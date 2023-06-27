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Молодежные турниры
27 июня 2023, 23:35 | Обновлено 27 июня 2023, 23:50
276
0

Абель Руис сравнял счет для Испании на 90-й минуте матча с Украиной

Команды играют матч Евро-2023 U-21 в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти»

27 июня 2023, 23:35 | Обновлено 27 июня 2023, 23:50
276
0
Абель Руис сравнял счет для Испании на 90-й минуте матча с Украиной

Во вторник, 27 июня, проходит матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти».

На 90-й минуте Абель Руис сравнял счет для испанцев (2:2).

ГОЛ! 2:2. Абель Руис, 90 мин.

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Источник Sport.ua
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