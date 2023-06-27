Молодежные турниры27 июня 2023, 23:35 | Обновлено 27 июня 2023, 23:50
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Абель Руис сравнял счет для Испании на 90-й минуте матча с Украиной
Команды играют матч Евро-2023 U-21 в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти»
27 июня 2023, 23:35 | Обновлено 27 июня 2023, 23:50
276
0
Во вторник, 27 июня, проходит матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти».
На 90-й минуте Абель Руис сравнял счет для испанцев (2:2).
ГОЛ! 2:2. Абель Руис, 90 мин.
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