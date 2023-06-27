Судаков с пенальти вывел Украину вперед за 10 минут до конца игры

Во вторник, 27 июня, проходит матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти».

На 81-й минуте Георгий Судаков с пенальти вывел Украину вперед (2:1)

ГОЛ! 1:2. Георгий Судаков, 81 мин (пен)