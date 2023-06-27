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27 июня 2023, 23:26 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июня

Важные события во всех видах спорта

27 июня 2023, 23:26 |
81
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 28 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Англия U-21 – Германия U-21

Favbet 2.69 – 3.60 – 2.45

19:00 Израиль U-21 – Чехия U-21

Favbet 3.07 – 3.44 – 2.28

21:45 Италия U-21 – Норвегия U-21

Favbet 1.63 – 4.15 – 4.99

21:45 Швейцария U-21 – Франция U-21

Favbet 3.91 – 3.88 – 1.85

ВОЛЕЙБОЛ

19:00 Чехия (Ж) – Украина (Ж)

Favbet 1.99 – 1.78

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Источник Sport.ua
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