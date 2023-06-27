Другие новости27 июня 2023, 23:26 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июня
Важные события во всех видах спорта
27 июня 2023, 23:26 |
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В среду, 28 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:00 Англия U-21 – Германия U-21
19:00 Израиль U-21 – Чехия U-21
21:45 Италия U-21 – Норвегия U-21
21:45 Швейцария U-21 – Франция U-21
ВОЛЕЙБОЛ
19:00 Чехия (Ж) – Украина (Ж)
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