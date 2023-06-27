СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 28 июня

В среду, 28 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:00 Англия U-21 – Германия U-21

2.69 – 3.60 – 2.45

19:00 Израиль U-21 – Чехия U-21

3.07 – 3.44 – 2.28

21:45 Италия U-21 – Норвегия U-21

1.63 – 4.15 – 4.99

21:45 Швейцария U-21 – Франция U-21

3.91 – 3.88 – 1.85

ВОЛЕЙБОЛ



19:00 Чехия (Ж) – Украина (Ж)

1.99 – 1.78