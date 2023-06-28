27 июня в 21:45 в Бухаресте прошел матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Украины U-21 (2:2).

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Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Руслана Ротаня.

Испания U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн LIVE