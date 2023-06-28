Молодежные турниры28 июня 2023, 00:10 | Обновлено 28 июня 2023, 00:30
226
0
Испания U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE
24 июня в румынском Бухаресте прошел матч 3-го тура Евро-2023 U-21
28 июня 2023, 00:10 | Обновлено 28 июня 2023, 00:30
226
0
27 июня в 21:45 в Бухаресте прошел матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Украины U-21 (2:2).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Руслана Ротаня.
Испания U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн LIVE
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 июня 2023, 23:05 0
Матч 3-го тура Евро-2023 U-21 проходит в Бухаресте
Футбол | 27 июня 2023, 14:00 1
Молодежное Евро проходит в Румынии и Грузии с 21 июня по 8 июля 2023 года
Футбол | 27.06.2023, 23:37
Теннис | 27.06.2023, 20:02
Футбол | 27.06.2023, 12:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.06.2023, 13:28 4
27.06.2023, 00:15 40
26.06.2023, 10:28 8
27.06.2023, 11:05 2
26.06.2023, 18:24
27.06.2023, 07:20
26.06.2023, 18:45 9
26.06.2023, 17:13 28