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Молодежные турниры
28 июня 2023, 00:10 | Обновлено 28 июня 2023, 00:30
226
0

Испания U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE

24 июня в румынском Бухаресте прошел матч 3-го тура Евро-2023 U-21

28 июня 2023, 00:10 | Обновлено 28 июня 2023, 00:30
226
0
Испания U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ

27 июня в 21:45 в Бухаресте прошел матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Испании U-21 и Украины U-21 (2:2).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Руслана Ротаня.

Испания U21 – Украина U21. Пресс-конференция Ротаня. Смотреть онлайн LIVE

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Источник Sport.ua
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