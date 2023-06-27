Фламенго – Аукас. Прогноз и анонс на матч Кубка Либертадорес

29 июня на «Маракана» пройдет матч 6-го тура группового этапа Копа Либертадорес, в котором «Фламенго» встретится со «Аукасом». Старт поединка запланирован на 03:30 по киевскому времени.

Фламенго

Команда в прошлом сезоне финишировала только на 5-м месте в Серии А. Но все компенсировали за счет очередного уже успеха как раз в Копе Либертадорес - получилось в 3-й раз в истории (а до этого был титул в 2019-м году) добиться победы в турнире. В новом сезоне стервятники стартовали откровенно не лучшим образом, что и привело к смене наставника. Благо, что как раз из Севильи был уволен Хорхе Сампаоли, и на него сделали ставку. Пока что она хорошо оправдана: да, сначала и у аргентинца были неудачи, но он быстро разобрался в ситуации, и бразильцы еще с мая начали резко прибавлять. В том числе и и Копе Либертадорес, где после поражения в 1-м туре получилось взять 8 очков. Так что сейчас и ничьей с аутсайдером точно хватит для прохода в плей-офф, победа дает шанс взять 1-е место.

Аукас

Клуб смог взять в прошлом году первый серьезный титул в истории - наконец-то получилось выиграть национальный чемпионат. Это и позволило эквадорцам, которые раньше только иногда забредали в Копу Судамерикана, попробовать себя на более высоком уровне, в Копе Либертадорес. Правда, в итоге не удается добиться заметных успехов ни на международной арене, ни на внутренней. Идолы Кито не просто не претендуют на защиту золота в Эквадоре - там они превратились в скромного середняка. А в Копе после сенсационной победы как раз над Фламенго в 1-м туре было 3 поражения кряду, и только в июне дома взяли нулевую ничью с Ньюбленсе. Именно чилийцев еще можно обойти в споре за 3-е место, но пока они в 1-м очке впереди.

Статистика личных встреч

В апреле команды сыграли впервые в истории. И Фламенго сенсационно уступил на выезде 1:2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом бразильцев, и им и правда не помешает реванш. Ставим на победу стервятников при форе -2,0 голов (коэффициент - 1,666).