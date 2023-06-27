Молодежные турниры27 июня 2023, 23:05 | Обновлено 27 июня 2023, 23:13
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Испания сравняла счет после перерыва. Сирота и Желизко соорудили автогол
Матч 3-го тура Евро-2023 U-21 проходит в Бухаресте
27 июня 2023, 23:05 | Обновлено 27 июня 2023, 23:13
335
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Во вторник, 27 июня, проходит матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти».
Испанцы сравняли счет сразу после перерыва. Александр Сирота выбивал мяч после опасного прострела, но попал в Ивана Желизко, и футбольный снаряд оказался в воротах.
ГОЛ! 1:1. Иван Желизко, 49 (автогол)
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