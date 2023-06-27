Молодежные турниры27 июня 2023, 22:39 | Обновлено 27 июня 2023, 22:45
944
0
Вьюнник ударом головой открыл счет. Идеальную передачу сделал Назаренко
Быстрая контратака принесла успех украинской сборной на 43-й минуте
27 июня 2023, 22:39 | Обновлено 27 июня 2023, 22:45
944
0
Во вторник, 27 июня, проходит матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды играют в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти».
Быстрая контратака принесла успех украинской сборной на 43-й минуте. Богдан Вьюнник ударом головой открыл счет.
Идеальную передачу сделал Александр Назаренко, перед тем промчавший с мячом метров 40.
ГОЛ! 0:1. Богдан Вьюнник, 43 мин.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 27 июня 2023, 20:02 12
Даяна в двух сетах обыграла Кимберли Биррелл
Футбол | 27 июня 2023, 14:31 6
«Динамо», Ротань, «Металлист» и другие
Футбол | 27.06.2023, 12:02
Футбол | 27.06.2023, 14:32
Футбол | 27.06.2023, 22:34
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
26.06.2023, 19:06 29
27.06.2023, 14:00 1
25.06.2023, 23:59 3
26.06.2023, 20:47 12
25.06.2023, 23:50 21
26.06.2023, 17:13 28
26.06.2023, 11:53 12
25.06.2023, 20:17 20