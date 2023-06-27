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Молодежные турниры
27 июня 2023, 22:39 | Обновлено 27 июня 2023, 22:45
944
0

Вьюнник ударом головой открыл счет. Идеальную передачу сделал Назаренко

Быстрая контратака принесла успех украинской сборной на 43-й минуте

27 июня 2023, 22:39 | Обновлено 27 июня 2023, 22:45
944
0
Вьюнник ударом головой открыл счет. Идеальную передачу сделал Назаренко
Суспільне

Во вторник, 27 июня, проходит матч 3-го тура Евро-2023 U-21 между сборными Украины U-21 и Испании U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды играют в Бухаресте на стадионе «Рапид-Джулешти».

Быстрая контратака принесла успех украинской сборной на 43-й минуте. Богдан Вьюнник ударом головой открыл счет.

Идеальную передачу сделал Александр Назаренко, перед тем промчавший с мячом метров 40.

ГОЛ! 0:1. Богдан Вьюнник, 43 мин.

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сборная Украины по футболу U-21 сборная Испании по футболу U-21 Испания - Украина Евро-2023 U-21 Александр Назаренко Богдан Вьюнник
Источник Sport.ua
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